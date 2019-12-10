見女員工走進倉庫...人夫「強制探入」！纖腰游移到渾圓　她驚喊：不要用我

▲人夫見寵物店女員工走進倉庫，竟趁機強吻、撫摸對方。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名林姓人夫2018年間參與妻子的寵物店舉辦店內中秋烤肉時，竟朝一名女員工小君（化名）伸出狼爪，先是趁對方到倉庫廁所洗手時強吻，隔月又再度強吻、撫摸小君。法院審理後，判林男有期徒刑10月，得易科罰金，緩刑3年，另應參加3場法治教育。可上訴。

判決指出，小君在一間寵物店任職，林男則是寵物店店長的丈夫。林男2018年9月24日參加店內中秋節烤肉時，竟趁著小君到店內後方的倉庫廁所洗手時，先悄悄走近，接著雙手緊抱對方。

小君見狀急喊，「不要用我」，但林男卻不顧她的反對，親吻小君左臉頰，邊舌吻邊將手探入小君衣服內，還從腰部一路游移至胸部。她被林男的舉動嚇壞，奮力猛推林男一把，拔腿衝出倉庫。

事隔才1個月，林男到寵物店接送妻子時，見到小君獨自前往倉庫補貨、整理，認為有機可趁，竟然又偷偷跟入倉庫內，撫摸小君背、腰、臀部，還強抱小君親吻額頭。小君過程中因抵抗，還受有左手肘挫傷、瘀傷等傷害。

事件曝光後，高雄地方法院審酌2人事後已成立調解，林男也是初犯，依2個強制猥褻罪判林男應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，緩刑3年，期間付保護管束，另外，應參加3場法治教育。全案仍可上訴。

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