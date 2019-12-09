變態司機抱鄰居女童坐大腿　「從上摸到下」判3年半

▲客運駕駛趁女童到他家，伸出狼爪上下其手，猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／台中報導

62歲客運駕駛阿宗（化名）把鄰居女童小蕙（化名）抱坐到大腿上，並且「上下其手」猥褻。小蕙因別案被緊急安置，在評估身心狀況時由社工發現異狀，被猥褻一事才曝光。阿宗否認犯案，但是不被法官採信說詞。經台中地院審理，依強制猥褻罪，判阿宗3年6個月有期徒刑。

判決指出，小蕙本身患有輕度身心障礙，與阿宗為鄰居關係，並表示於2016年5月至6月期間去阿宗家，在住家客廳內遭多次「上下其手」。阿宗把小蕙抱坐到大腿上，從衣服領口伸進內衣撫摸胸部，再從褲頭伸進內褲摸下體，猥褻得逞，因為社工發現女童異常，事件才曝光。

遭控猥褻的阿宗矢口否認犯行，辯稱沒有對女童「上下其手」，但說詞不被法官採信。台中地院審理時，認為阿宗與小蕙認識超過3年，不可能未察覺對方有身心障礙，根本是為逞一己性慾，犯下惡行，開庭時還狡辯無悔意，依強制猥褻罪，判阿宗3年6個月有期徒刑。

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