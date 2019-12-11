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老翁徘徊交通繁忙道路　險象環生…女警及時伸援手保平安

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▲屏東警分局萬丹分駐所林姓女警熱心協助，讓王姓老翁很快找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局萬丹分駐所林姓女警熱心協助，讓王姓老翁很快找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉林姓老翁，日前在車輛往返頻仍在大路上行走，險象環生，萬丹分駐所林姓女警員執行家戶查訪發現，上前關心，他無法說出住處，警方逐戶詢問，並透過其他執行同仁巡邏協助，在路上遇到著急尋找他的太太，讓他順利回家，警方熱心幫忙，讓家屬很感激。

屏東警分局萬丹分駐所林姓女警，日前上午10許擔服家戶訪查勤務時，看到一位步履維艱的75歲林姓男子獨自一人在中興路二段徘迴，由於往返車輛相當多，險象環生。

林員見狀，立即上前關心，詢問其住處；對方說，獨自走路外出散步，卻忘記返家的路，只好於中興路二段407號附近徘迴。林員耐心聆聽慢慢拼湊出其住家附近住處特徵，另一方面通知巡邏警力前往其走失地點附近挨家挨戶詢問，遇上亦有一名婦人正在尋人，經確認後原來是老翁其妻子，讓家屬很高興。

家屬表示，由於林有失智情形，正著急找他，還好碰見警方前來尋人，讓他很快能回家，感謝警方及時協助。

屏東警分局提醒，家中有長者或需照顧成員者，請多加給予關懷與陪伴，避免讓長者自行外出，並可向屏東縣政府社會處申請安心手鍊，或為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，確保平安。

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