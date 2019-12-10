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化身「香港男網友」假感情真詐騙：」 潮警聯手行員及時阻詐

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▲屏東縣潮州警方和銀行行員合作，及時阻止梁姓 子被詐騙財物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警方和銀行行員合作，及時阻止梁姓 子被詐騙財物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣梁姓女子日前經由手機LINE通訊軟體，認識一位自稱香港男網友急需錢周轉，到銀行欲匯款，行員發現有異報處理，及時阻止她匯款被騙。

潮州警分局中山路派出所警員陳子吉、江家德日前擔服10時至12時巡邏勤務，於10時20分許接獲第一銀行潮州分行行員報案，指有女子臨櫃欲辦理境外銀行匯款，且同時使用手機LINE軟體與對方傳遞訊息，行員詢問其匯款用途，對方女無法交代清楚，懷疑該女子似遭網路詐騙陷阱。

員警到場了解，發現47歲的梁姓女子臨櫃欲申辦轉匯現金5000美元（約合新臺幣153000元）至境外銀行帳戶，面對員警的關切梁女先佯稱要匯款給香港親戚應急，員警依據經驗判斷梁女應有所隱瞞，再詢問梁女在香港有何親戚？梁女說不出來，便卸下心防，提供手機LINE通訊內容予員警查看，進而發現其對談內容為網路愛情詐騙老梗，男網友假藉香港公司營運資金周轉不靈，請她金援匯款至所指定境外銀行帳戶。

經警方後續了解，梁女與男網友僅交友3個多月，平時僅以手機LINE軟體互相聯繫，與男網友素未謀面，且不知其真實姓名與年籍資料，經員警耐心勸說及提供相關詐騙案例佐證下，讓她從異國戀的美夢中驚醒，終止匯款動作，保住多年來的積蓄，她對行員的細心機警與員警積極阻止她被騙，表達感謝。

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