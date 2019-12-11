氣候變遷績效指標出爐！台灣倒數第3　環保署喊冤：許多數據不正確

▲「2020年氣候變遷績效指標」今公布，沙烏地阿拉伯倒數第二、美國最後一名，台灣則是全球倒數第三。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

「2020年氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index，CCPI 2020）今（11日）在聯合國氣候大會（COP25）發布，以排名來看，沙烏地阿拉伯今年倒數第二、美國最後一名，而台灣則倒退三個名次，來到第59名，全球倒數第三。對此，環保署至初，由於台灣非聯合國成員，許多數據不正確或資料未更新，導致評估結果不合理且悖離我國確實的排放及因應進展，對台灣而言並不公平也蒙受不白之冤。

今年參與CCPI評比的國家總共有57國（含歐盟），去年為56國，智利為今年新加入的國家。這57個國家相當於全球九成的溫室氣體排放量。評比也依據四大指標，溫室氣體排放（40%）、再生能源發展（20%）、能源使用（20%）、氣候政策（20%），前三項是根據客觀數據評比，第四項則採專家評審，由各國的非營利組織或智庫擔任。前三項指標又可分為14個細項，以巴黎協定規範，限制暖化升溫2°C，甚至1.5°C以下為依歸，檢視各國的行動是否符合這個目標。

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對於台灣在本年CCPI 2020的評比結果仍未盡理想，環保署指出，由於台灣非聯合國成員，CCPI無法從國際公約或聯合國體系取得我國相關資料，例如聯合國農糧組織的碳匯統計數據、溫室氣體排放量、能源效率及再生能源等數據不正確或資料未更新，導致評估結果不合理且悖離我國確實的排放及因應進展，對台灣而言並不公平也蒙受不白之冤。

▲德國看守協會公布2020年的氣候變遷績效指標（CCPI）。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

以2019年12月發布CCPI 2020的結果論來看，環保署分析，歐洲的盧森堡、G20先進國家的澳洲、加拿大，其能源使用之人均二氧化碳排放量分別為14.5公噸、15.6公噸與15.0公噸皆高於台灣，但CCPI 2019排名皆在台灣之前，而人均排碳量高達30.4公噸的卡達，更未納入CCPI評比之列。法國核能發電約占7成，其各項再生能源評比分別落在第24~41名，而電力幾乎100%來自再生能源供應的冰島卻又未納入評比對象。

環保署也說，CCPI「氣候政策」係採一致性問卷，並由「在地專家」就各自國家評分，其代表性及共同給分的標準實令人存疑，如何將其質性問卷結果轉化為量化評分之方法亦不易窺知。如，印度與中國的空氣污染情形屢屢見諸報章媒體，卻能分別獲得第9與第30名評比。

環保署認為，CCPI評價各國排放量增長均以西元1990年為基準，有別於氣候公約「共同但差異原則」，將一致性的標準來檢視已開發國家、新興工業化國家與開發中國家，卻忽略溫室氣體排放之「歷史責任」與「未來責任」，對於屬出口貿易導向及獨立能源經濟體的日本、韓國及台灣等東亞國家，並不公平。因此即使台灣的單位GDP之碳排放量低於全球平均（我國0.26 kgCO2/ USD，全球平均0.29），仍難以扭轉劣勢。