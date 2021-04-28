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捷運環狀線「出土段」恐釀生命危險　詹順貴帶400人打臉前東家

▲▼前環保署副署長詹順貴將率400名受害廠商自救會成員打臉前東家環保署，要環委重視新北捷運環狀線新北產業園區路段地下化改為高架化環差分析。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署指出，今天自救會訴求跟今天環評內容其實無關。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

環保署今（28日）進行台北捷運系統環狀線建設計畫第5次環境影響差異分析報告，前環保署副署長詹順貴率近400名新北產業園區廠商和員工，以一人一信方式遞交陳情書，呼籲環評委員和環保署正視現況，要求該路段重新環評，否則將透過司法找回公平正義。

詹順貴說明，今天環評大會，只是針對此工程的地下化改為高架化所做的環差分析進行審查，但是這個環評早在18年前完成，而新北產業園區的廠商在這18年期間早已引進奈米級精密製造，並屢獲國際科技大廠訂單與認證，一旦出土段設置在這裡，捷運路線距離廠房只有13公尺，將使廠商無法再進行精密儀器生產製造。

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▲▼前環保署副署長詹順貴將率400名受害廠商自救會成員打臉前東家環保署，要環委重視新北捷運環狀線新北產業園區路段地下化改為高架化環差分析。（圖／記者許展溢攝）

▲▼新北產業園區廠商和員工，一人一信遞交陳情書給環保署。

▲▼前環保署副署長詹順貴將率400名受害廠商自救會成員打臉前東家環保署，要環委重視新北捷運環狀線新北產業園區路段地下化改為高架化環差分析。（圖／記者許展溢攝）

詹順貴說，根據美國DELL公司認證通過振動噪音實驗室的量測，捷運環狀線大坪林站至十四張站出土位置，距捷運牆面11公尺，捷運經過時震動約64dB，若新北產業園區路段採用北捷方案，五工路出土段會更靠近科技廠房，震動傳遞遠比大坪林站至十四張站出土震動高。

詹順貴指出，而出土段附近的科技廠客戶所需的精密材料要求非常高，在目前背景震動，精密機器及儀器皆加設減震設備的情況下，才勉強通過品質要求，如果以後加上五工路出土段施工及捷運震動，勢必無法達到客戶標準，失去訂單造成關廠，導致員工失業。詹順貴提到，該路段不管從內側車道右轉，還是從外側車道左轉，完全違反道路交通管理規則外，一個政府機關作為開發單位，為了自己的開發案，竟讓大卡車在左右轉過程中，讓周邊廠商、居民去冒生命危險。

▲▼前環保署副署長詹順貴將率400名受害廠商自救會成員打臉前東家環保署，要環委重視新北捷運環狀線新北產業園區路段地下化改為高架化環差分析。（圖／記者許展溢攝）

▲▼詹順貴強調，若環保署最後不理此案，就要透過司法幫大家找回公平正義。

▲▼前環保署副署長詹順貴將率400名受害廠商自救會成員打臉前東家環保署，要環委重視新北捷運環狀線新北產業園區路段地下化改為高架化環差分析。（圖／記者許展溢攝）

自救會成員受訪說明，台灣任何一個軌道設施都沒設在工業區過，工業區主要功能是在「運貨」，非常不適合，結果不知道什麼原因跟曲折，路線一改再改，最後改進工業區。成員接著表示，出土段設在工業區路口、卸貨區出口，影響很大原因是，出土段做了要有軌道和相關機電設施，光這部分就佔掉馬路一半，原來30公尺的馬路，剩16公尺，人行道幾乎剩1.5公尺就沒了，重點貨櫃車照走，所有同事幾乎都走在馬路上，很危險。

自救會不滿提到，開發單位面對這樣的問題，身為公家機關，卻要他們私人的建築退縮，且出土段正因衝擊很大，環評始終都不做原因就是不會過。詹順貴最後強調，若環保署不理，就會透過司法替大家找回公平正義。

▲▼前環保署副署長詹順貴將率400名受害廠商自救會成員打臉前東家環保署，要環委重視新北捷運環狀線新北產業園區路段地下化改為高架化環差分析。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署代表接下陳情書。

環保署回應，今天環評內容和自救會訴求無關，接了陳情主要可讓環委知道有此情況，轉給開發單位讓他們重視此問題，並好好妥適處理當地居民跟業者部分，開發單位就要妥善保障他們的相關權益。

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