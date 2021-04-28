捷運環狀線「出土段」恐釀生命危險　詹順貴帶400人打臉前東家

▲環保署指出，今天自救會訴求跟今天環評內容其實無關。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

環保署今（28日）進行台北捷運系統環狀線建設計畫第5次環境影響差異分析報告，前環保署副署長詹順貴率近400名新北產業園區廠商和員工，以一人一信方式遞交陳情書，呼籲環評委員和環保署正視現況，要求該路段重新環評，否則將透過司法找回公平正義。

詹順貴說明，今天環評大會，只是針對此工程的地下化改為高架化所做的環差分析進行審查，但是這個環評早在18年前完成，而新北產業園區的廠商在這18年期間早已引進奈米級精密製造，並屢獲國際科技大廠訂單與認證，一旦出土段設置在這裡，捷運路線距離廠房只有13公尺，將使廠商無法再進行精密儀器生產製造。

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▲▼新北產業園區廠商和員工，一人一信遞交陳情書給環保署。

詹順貴說，根據美國DELL公司認證通過振動噪音實驗室的量測，捷運環狀線大坪林站至十四張站出土位置，距捷運牆面11公尺，捷運經過時震動約64dB，若新北產業園區路段採用北捷方案，五工路出土段會更靠近科技廠房，震動傳遞遠比大坪林站至十四張站出土震動高。

詹順貴指出，而出土段附近的科技廠客戶所需的精密材料要求非常高，在目前背景震動，精密機器及儀器皆加設減震設備的情況下，才勉強通過品質要求，如果以後加上五工路出土段施工及捷運震動，勢必無法達到客戶標準，失去訂單造成關廠，導致員工失業。詹順貴提到，該路段不管從內側車道右轉，還是從外側車道左轉，完全違反道路交通管理規則外，一個政府機關作為開發單位，為了自己的開發案，竟讓大卡車在左右轉過程中，讓周邊廠商、居民去冒生命危險。

▲▼詹順貴強調，若環保署最後不理此案，就要透過司法幫大家找回公平正義。

自救會成員受訪說明，台灣任何一個軌道設施都沒設在工業區過，工業區主要功能是在「運貨」，非常不適合，結果不知道什麼原因跟曲折，路線一改再改，最後改進工業區。成員接著表示，出土段設在工業區路口、卸貨區出口，影響很大原因是，出土段做了要有軌道和相關機電設施，光這部分就佔掉馬路一半，原來30公尺的馬路，剩16公尺，人行道幾乎剩1.5公尺就沒了，重點貨櫃車照走，所有同事幾乎都走在馬路上，很危險。

自救會不滿提到，開發單位面對這樣的問題，身為公家機關，卻要他們私人的建築退縮，且出土段正因衝擊很大，環評始終都不做原因就是不會過。詹順貴最後強調，若環保署不理，就會透過司法替大家找回公平正義。

▲環保署代表接下陳情書。

環保署回應，今天環評內容和自救會訴求無關，接了陳情主要可讓環委知道有此情況，轉給開發單位讓他們重視此問題，並好好妥適處理當地居民跟業者部分，開發單位就要妥善保障他們的相關權益。