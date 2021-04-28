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北環出土段遭疑違反交通法規...環評過了　詹順貴氣批無恥公務員

▲▼前環保署副署長詹順貴環評大會登記發言。（圖／記者許展溢攝）

▲對於開發單位說法，詹順貴不滿怒罵公務員無恥。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

環保署今（28日）進行台北捷運系統環狀線建設計畫第5次環境影響差異分析報告，會前前環署副署長詹順貴率近400名新北產業園區廠商和員工一人一信要求環署重新環評，自救會成員提到，其中「出土段」汽車轉彎會違反交通法規，更恐有生命風險，開發單位台北市捷運工程局稱「沒影響」，讓詹順貴氣到罵公務員無恥，最後該案仍通過。

詹順貴擔任副署長期間多次在環評主席台上主持會議，這次他為此案自救會的委任律師，親自出馬在會中登記發言，形成特別畫面，他說知道再怎麼講都改變不了既定事實，但「出土段」確實就是會有危害人民生命風險，質疑造成危險因應對策又為何？他不滿問，若讓它直接通過是要造什麼孽？

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▲▼前環保署副署長詹順貴環評大會登記發言。（圖／記者許展溢攝）

▲詹順貴強調，環保署不能只是做出通過決議就好。（圖／記者許展溢攝）

會前環保署回應，自救會訴求跟今天環評內容其實無關，會收下陳情讓環委知道居民跟廠商意見，詹順貴會中要現場的大家摸摸良心，案子可以說不是在今天的事項，就無視讓它通過？盼請環署「不要玷污環境保護這四個字」，不該只做通過決議，然後請開發單位參考，因開發單位只在乎利益，何時會在乎大家死活？希望主席、環保署長張子敬有責任、義務作出相關決議，才能對得起當地居民。

自救會一名成員發言表示，現在高端廠商面臨關廠，是台灣產業界非常大損失，尤其北捷都沒有提到生命安全被危害，刻意忽略這點，出土段讓人行道只剩1.5公尺，車流量很大，上下班必經之路做過現場測試，車輛在轉彎過程是直接會碾壓人行道，跟動畫模擬有非常大距離。

▲▼前環保署副署長詹順貴環評大會登記發言。（圖／記者許展溢攝）

▲環評大會針對此案仍做出通過決議。（圖／記者許展溢攝）

但開發單位回應相關問題時提到，道路總寬30公尺不變外，轉彎部分用大貨車模擬在15公尺上沒問題，這讓詹順貴氣到再進會議室大罵，開發單位為了廠商開發利益睜眼瞎說，明明之前的模擬就是會影響，現在卻說什麼都沒有，批公務人可以這樣無恥？痛罵無恥公務員，直說從來沒這樣生氣過。

即便詹順貴會中語重心長要求環保署正視，但此案仍「審核修正通過」，最後做出兩項決議，一是請開發單位承諾之噪音、震動減輕對策。二是民眾提到的環狀線Y19站出土段，交通維持規劃違反交通法規等訴求，涉及交通法規適法性爭議，尚非屬本次變更內容，請北市府捷運工程局洽交通主管機關釐清後，納入定稿。

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