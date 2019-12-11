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台南玉井清山路檢　深鎖175線咖啡公路

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▲台南市玉井分局執行清山路檢專案勤務，於楠西隧道口，利用攔截器材封閉一個車道，作為雙向來車之路檢，並利用空拍機協助執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井分局執行清山路檢專案勤務，於楠西隧道口，利用攔截器材封閉一個車道，作為雙向來車之路檢，並利用空拍機協助執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警玉井分局清山路檢專案勤務，12月10日晚上8至12時執行，共計動員12名警力，於楠西隧道口，利用攔截器材封閉一個車道，作為雙向來車之路檢，並利用空拍機協助執勤，大幅提升員警執勤的人身安全。

▲台南市玉井分局執行清山路檢專案勤務，於楠西隧道口，利用攔截器材封閉一個車道，作為雙向來車之路檢，並利用空拍機協助執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市玉井分局轄區幅員遼闊，丘陵地形環鋸，山林密布地形複雜，山區民宅、空屋、工寮星羅棋布，交通路線四通八達，易為宵小、歹徒藏匿其中從事汽機車解體、槍械製造、改造、藏匿，或種植大麻、安非他命及原料作物製造毒品等不法勾當，危害社會治安。

▲台南市玉井分局執行清山路檢專案勤務，於楠西隧道口，利用攔截器材封閉一個車道，作為雙向來車之路檢，並利用空拍機協助執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局長楊青垂表示，175線（咖啡公路）係為楠西通往六甲及東山之要道，台南市東邊山區往來必經之道，且由於山區居民多為務農，民風純樸，日出而作，日落而息，鮮有於深夜活動，曾聞常有不法外籍移工或黑工利用深夜於山區載送，或有攜帶管制槍械上山打獵，因此選擇楠西通往六甲及東山一帶山區之楠西隧道口作為深夜路檢場所，以遏止不法。

▲台南市玉井分局執行清山路檢專案勤務，於楠西隧道口，利用攔截器材封閉一個車道，作為雙向來車之路檢，並利用空拍機協助執勤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局長楊青垂再次強調，將持續不定時規劃，並結合熱顯像空拍機最新科技利器，積極檢肅山區各類不法活動，以防範要犯潛逃山區犯案，確保民眾生命財產安全。

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