快訊／子彈撞骨射破腸！梅文魁「一槍射殺模範警」　今宣判19年2月

▲梅文魁開槍射殺模範警，遭判有期徒刑19年2月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市警局刑警大隊偵查佐、曾獲模範警察表揚的劉三榮，2019年6月14日遭到治安列管人口梅文魁開槍射殺身亡。台南地院11月14日開庭辯論，梅嫌辯稱，當下他只是想開槍嚇嚇對方，並不知道劉員中槍，還當庭向死者家屬鞠躬道歉，但家屬仍無法諒解，劉父更痛批梅嫌「實在太惡質，不能讓他出監！」台南地院今（10日）宣判，依殺人、槍砲等罪嫌判處梅文魁有期徒刑19年2月，全案仍可上訴。

警方調查，48歲的梅文魁有槍砲前科，是地方的治安列管人口，過去曾因傷害罪嫌而與劉三榮結怨。6月13日晚間，劉三榮前往柳營一處練歌場消費，14日凌晨時分酒後與梅嫌巧遇，雙方當場爆發激烈衝突，梅嫌想起舊恨當場掏出手槍朝著劉員右肩擊發，隨後轉身逃離現場。

劉三榮中槍後當場軟倒，雖立即被送往奇美醫院搶救，惟子彈自上臂貫入後撞到骨頭彈往腹腔、射破腸子，最終仍是失血過多宣告不治身亡。梅文魁出庭時供稱，當下劉員的口氣讓他失去理智，所以才會想要開槍，但他的用意只是想嚇嚇對方，所以朝著沙發右側開槍，隨後即轉身離開現場，真的不知道劉三榮已經中槍。

在辯論過程中，梅文魁還當庭向死者家屬鞠躬表示歉意；但痛失愛子的劉父仍是無法接受，情緒激動地痛批梅嫌太過惡質，擁槍自重，「不能再讓他出監了！」劉三榮遺孀也含淚指出，先生身為刑警，當天獨自一人面對梅嫌的威脅，甚至遭到開槍射殺，「孩子沒有了父親的陪伴，對於他的道歉，我現在沒辦法做到（接受）！」

韓妞激推、IG討論爆款

▼劉三榮告別式時，台南市長黃偉哲到場祭拜，並慰問劉員家屬。