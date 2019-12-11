反送中首宗暴動罪明年初開審　2嫌犯「逃往台灣」至今缺席

▲香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

7月28日香港中西區發生的衝突中，有44人被控暴動等罪名，是「修例風波」以來首宗控以暴動罪的案件。根據港媒報導，全案將於明年3月6日於區域法院開審，而在另外的兩起案件中，41名被告當中2人逃往台灣，所有被告獲准押後至明年2月19日再提訊。

《人民日報》海外版11日綜合《文匯報》和《大公報》11日消息，首案為涉及德輔道西近西邊街的暴動案，3名被告包括一對新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭，以及一名16歲被告，至於發生在干諾道中的第三案，原涉17名被告中甄凱盈及廖天駿兩人，稍早已被確認在等候聆訊期間乘搭飛機離港到台灣，至今仍缺席，因此如今僅有15人應訊。

香港民眾於7月28日發起「全城追究上環開槍大遊行」，抗議港警21日在上環朝示威者無預警施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈。不過遊行示威者被警方限制只能在中環遮打花園「集會」，期間不斷爆發衝突；警方晚間開始清場，並在凌晨2時召開記者會譴責示威者暴力行動升級，因此對示威者使用武力是被動情況，至少拘捕49名男女。

外交部長吳釗燮10日接受美聯社（AP）專訪時指出，雖然我方不希望干涉香港內政，不過若北京以更大的力量去平息香港的抗爭，台灣將與國際社會合作，對因為暴力而流離失所的人提供必要的援助。

針對香港反送中是否要立「難民法」協助示威者，總統蔡英文4日晚間表示，其實當年起草「港澳條例」時已經設想到中國大陸對香港的50年不變承諾可能食言，所以「港澳條例」已經足夠，現階段還不需要難民法。

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