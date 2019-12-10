批民進黨拿國家資源打選戰　韓國瑜：2020是乞丐與王子的戰爭

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜10日在電視節目專訪中，證實自己沒有拿黨中央的補助選舉，並形容2020大選是「乞丐、王子的戰爭」，扮演王子的民進黨掌握國家資源，甚至納稅人的錢養網軍打對手，但他仍像過去參選市長一樣，以小額捐款為主體，「雖然資源不對稱，但我沒有跟財團掛勾、沒有欠任何人情，勝選後我可以放手去幹，好好施政不會有任何羈絆。」

韓國瑜表示，這場選戰是乞丐、王子的戰爭，民進黨是王子，他是乞丐，也許民進黨扮演王子，掌握國家資源，甚至納稅人的錢養網軍打對手，我們相對什麼都沒有，黨產被查封、我每天被黑，黑了以後很多人要贊助開始往後退、打問號，使得我們的資源一直在減少，最近熱心人士非常多，小額捐款源源不斷近來，我們還是像選高雄市長一樣，以小額捐款為主體，雖然資源不對稱，如果我贏大選，我沒有任何壓力，沒有跟財團掛勾、沒有欠任何人情，我可以放手去幹，好好施政不會有任何羈絆。」

被問到傳出韓國瑜陣營至今沒拿過黨中央補助的一毛錢，韓國瑜表示，「從牙籤到雞腿，什麼都沒有，沒有關係，我繼續勇敢走下去」，最近這段時間，大家知道我們已經有阮囊羞澀，好像資源有點不夠了，支持者小額捐款開始進來，每次收到三百、五百、一千，我都非常感動，選民對我們的期待是多麼高，每次看到這些小額都特別感動。

另外，韓國瑜上週與新北市長侯友宜同台後，韓國瑜13日將在台中造勢，台中市長盧秀燕預計將接下台中競總主委，主持人詢問是否還有機會看到九合一選舉「禿子、燕子、漢子」同台的經典畫面，韓國瑜說，這次會看到另外一個畫面 ，就是「禿子、燕子、漢子合起來，打一個騙子 」，民進黨政府完全就是用欺騙來治理國家，我們會把這三個力量結合起來 ，打這個騙子。