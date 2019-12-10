陸海空軍武器皆入列　國軍2020形象月曆超吸睛

▲國防部發表國軍109年形象月曆。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部10日發布國軍109年形象月曆，本次月曆採用「決心」做為主軸，由各項戰演訓任務的上百張照片中精挑28張照片，呈現了F-16構改戰機、30機砲雲豹甲車、沱江艦等演訓照片。

國防部10日上午召開例行記者會，除發表國軍109年形象月曆，也就全民國防教育「寒假戰鬥營」活動進行公開抽籤。國防部文宣心戰處長樓偉傑少將表示，本次月曆是採用「決心」做為主軸，不僅簡明易懂，也符合國軍在國人心中的形象，更彰顯出國軍承諾永不變質的決心。

樓偉傑表示，109年形象月曆計有「勢如破竹」等12個月份子題，象徵身為中華民國軍人的氣概，攝影團隊從各項戰演訓任務中拍攝了上百張精彩的照片，經過層層嚴格把關和篩選，最後精挑細選了28張來呈現「國造CM-11勇虎戰車」、「劍龍級潛艦」、「F-16A/B型戰機構改」、「國造30公厘機砲戰鬥車」、「國造沱江軍艦」、「勇鷹新式高教機」、「AH-64E攻擊直升機」、「UH-60M黑鷹直升機」、「濟陽級飛彈巡防艦」、「國造IDF戰機」、「愛國者二型防空飛彈」、「國造雷霆2000多管火箭系統」等氣勢磅礡的軍武影像。

▲國防部發表國軍109年形象月曆。（圖／國防部提供）



樓偉傑說明，形象月曆封面的「決心」兩字，由曾獲得國軍文藝金像獎，書法類的銀像獎得主湯治平上士操刀，湯治平以兼具行書流暢及楷書端莊嚴謹的行楷字體來書寫，象徵國軍硬實力與軟實力兼具的全方位守護。在顏色方面，特別透過燙金效果來處理，不僅有以歡喜吉祥迎接新年的意義，更用以凸顯國軍堅實的戰力真金不怕火煉，全體官兵的決心更是「金字招牌」。

樓偉傑強調，國軍文宣工作最重要的目的，就是把國軍官兵認真負責的一面，忠實呈現給國人，期待因為國軍真金不怕火煉的決心，能帶給國人美滿幸福的安心；而國人燦爛的笑容，就是全體官兵最有價值與意義的回報。

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