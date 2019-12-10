顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

▲▼左營警分局找來顏值肌肉男警拍攝2020月曆。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

不讓消防猛男專美於前，高雄市警察局左營分局也找來男警大秀肌肉，而且還成為月曆封面，其中一名男警林俊宇的顏值程度，還曾經上過臉書社團《爆料公社》，有女網友發文表示：好想要跟他生小孩！

▲九月份月曆主角林俊宇，目前在文自派出所服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

25歲的林俊宇從小愛看港片，覺得電視裡的警察相當有魅力，因此對警察職業有所憧憬，從警察專科學校畢業後，就到文自派出所服務，在四年的服務期間，曾經發生過一名瑞士遊客遺失護照來報案，他透過監視器系統找到當初搭載這名瑞士遊客的小黃司機，順利找回遺失護照，雖然兩人語言不算太通，但是這名瑞士遊客大讚林俊宇，顏值超高，回到自己國家之後，還要幫他介紹女友，雙方也加了臉書，成了跨國好友。

▲林俊宇曾幫瑞士遊客找到護照。（圖／記者許宥孺翻攝）

林俊宇在值勤時也常遇到婆婆媽媽稱讚，像是「現在的警察都年輕帥氣」、「有沒有女朋友」等等，也曾遇過協助民眾辦案，甚至還有一次是女網友在「爆料公社」PO文向他表示感謝，並喊話「好想跟他生小孩！」一度造成不小的轟動。

▲林俊宇外表相當陽光，曾上《爆料公社》。（圖／記者許宥孺翻攝）

這次為了不讓消防猛男專美於前，左營分局長蔡文峰想到自家分局內有兩個「肌力館」，平常還有館長教練林俊臣帶著分局同仁來重訓，所以不缺肌肉猛男，這次還交付林俊臣拍攝這群猛男員警來作為月曆的封面，不過林俊臣相當低調，不願面對鏡頭，只把功勞推給了長官，也希望左營分局月曆的猛男們也能成為「話題」。

▲▼左營分局不缺肌肉猛男。（圖／記者吳奕靖攝）

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