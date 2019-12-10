浸大學生會長道歉「原文用字錯誤」：台灣人幫香港人絕不是理所當然

▲香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港浸大學生會長方仲賢近日指「民進黨只想用港人的鮮血來換取選票」，引起台灣網友反彈。他於10日正式發文提出三點聲明，並且道歉稱原文用字措詞需要改善，但絕非批評及指控民進黨。

方仲賢在臉書表示，在自己言論引起多日的風波後，提出三點澄清，第一、本人絕不認為民進黨食香港抗爭者之「人血饅頭」，「原文絕非批評及指控民進黨利用香港反送中運動以利選戰，但原文用字措詞絕對需要改善。原文導致各方誤會，本人深感抱歉」。

第二點，本人並非認為台灣人對香港民主運動抗爭之援助為理所當然。方仲賢表示，「我的原意僅指兩地人民在面對赤共魔爪染指二地時，戰略上實有需要聲援對方，共同奮不顧身地對抗共產極權。」

▲方仲賢曾因攜帶雷射筆當街被港警逮捕，香港民眾在太空館為他聲援。（圖／路透）

方仲賢也強調，他絕不認為台灣人幫助香港人為「理所當然」，亦對台灣人於香港水深火熱之際不曾獨善其身、隔岸觀火，甚至身體力行聲援香港人感激不盡。

最後一點，方仲賢也指出，本人就錯判政治形勢，被有心人利用原文作炒作、借原文用字遣詞的失誤而扭曲本人意思、借題發揮並意圖影響台灣大選而鄭重致歉。在閱讀各方意見之後，理解大家的批評有理，因為救人心切，在情緒上沒有好好控制。

文末方仲賢也再度提醒，「希望台灣人民能夠選出一名真正代表台灣本土的總統。畢竟台灣經歷了國民黨長期的鐵腕統治，一眾先烈用血汗證明民主得來不易。如今香港一國兩制已成騙局，台灣作為一個主權國家務必不能夠重蹈香港覆轍。守好台灣，就是對香港的最大援助」。

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