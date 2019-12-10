南韓批「旭日旗象徵侵略」求禁入奧運　日本抗議：自古扎根社會

▲南韓認為「旭日旗」代表日本侵略與軍國主義。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

南韓政府日前在官方推特、臉書發文批評「旭日旗是令人厭惡的旗」，引起日本不滿。日本外務大臣茂木敏充10日在記者會上表示，已向南韓表達抗議，「旭日旗是自古以來扎根於日本社會的旗幟」。

綜合日媒報導，南韓政府指出，旭日旗過去是舊日本海軍的軍艦旗，象徵侵略與軍國主義，「旭日旗是充滿憎恨的旗」，所以對於日本將旭日旗作為海上自衛隊自衛艦旗相當反彈；同時向國際奧林匹克委員會（IOC）要求禁止日本將旭日旗帶入明年奧運會場，作為助威旗。

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"욱일기는 증오의 깃발입니다."



일본 내 혐한시위 등 '헤이트 스피치(혐오발언)' 현장에서

사용되는 깃발입니다.



세계 평화와 화합의 장인 올림픽에

욱일기가 응원기로 사용되어선 안됩니다. pic.twitter.com/6QPVuoin5j — 대한민국 정부 (@hellopolicy) December 6, 2019

由於南韓政府的意見，日本並未派遣海上自衛隊艦艇參加南韓主辦的海上閱兵儀式。日本外務大臣茂木敏充10日也召開記者會對此回應，對南韓與日本立場不一致非常遺憾，已經對南韓政府表達抗議，「旭日旗是自古以來扎根於日本社會的旗幟」。

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