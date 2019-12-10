「0聘金」娶超正櫻花妹　山東男赴日工作5年....脫單還要永久定居！

▲▼山東男赴日工作，5年後迎娶櫻花妹。 （圖／翻攝《網易新聞》，下同）

記者康心禹／綜合報導

來自山東青島的成先生2014年孤身去日本闖蕩，一待就是5年；今年1月，他透過朋友介紹而認識了小3歲的日本女孩小川，並表示自己從未見過如此溫柔的女孩，被小川深深吸引，猛烈追求後倆人開始交往，7個月後修成正果，在中國大陸領證結婚。成先生還說，「為了她，我願意定居日本！」

據《網易新聞》報導，成先生出生於1994年，父母離婚後他一直渴望有個溫暖的家。2012年中專畢業後，成先生在一家影樓做圖片後期處理，後來跳槽到一家眼鏡加工廠工作，他當時覺得這樣下去沒前途，趁年輕想去外面闖闖。正好成先生的爸爸有朋友開了家勞務派遣公司，往日本派遣勞務工人，成先生沒有想太多，在學了3個月日語後，於2014年9月到日本工作，成為了一名金屬研磨的工人；今年1月，他通過朋友介紹而認識了一位日本女孩名叫小川。

小川出生於1997年，是一位道地的日本女孩，溫柔大方，在一家韓國駐日本的航空公司工作，且與成先生有著差不多的家庭背景，倆人認識不到2個月就確定了交往關係。成先生表示，「有種惺惺相惜的感覺」、「長這麼大，第一次有女孩幫我洗頭髮，上班會準備好早餐，拿著工作服站在門口等我送我出門，有種久違的家的溫暖。」

在倆人相處不到兩個月時，成先生就去見了小川的媽媽，小川媽媽對成先生十分滿意，沒有要求聘金，唯一的要求就是希望以後可以住在日本。成先生表示，自己的媽媽前期不太同意，但後來還是被說服了，而爸爸覺得如果生活事業都已經穩定了下來，一直在國外生活也挺好的。

成先生的簽證在今年4月到期了，回國前兩人都非常不捨，雖然才相處短短兩個月，但他與小川早已離不開彼此。小川說，「要不然我們結婚好了，這樣就不用分開了！」成先生聽到後非常開心，立馬下跪求婚，兩人於今年8月在青島領證結婚，預定明年11月舉行婚禮。