限量2000組　陳其邁賣萌開箱「毛孩同行組」　網友：「邁邁不要搶！」

▲總統蔡英文尋求競選連任，6日上傳最新影片，網路募款企劃最終回，邀請行政院副院長陳其邁與台北市第七選區立委候選人許淑華來共同開箱，「毛孩同行組」實用又有巧思，讓不少網友在留言處搶買，還直呼「#邁邁不要搶」！（影／取自Facebook，如遭刪除請見諒）



▲「喵汪行好運」限量5000組，內容物有帆布袋、悠遊卡、桌曆，「貓仔入新厝」更超值，禮盒還能變身成貓咪最愛的貓抓板跟貓屋，讓喵皇有「總統貓邸」可住。（圖／翻攝自影片，下同）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文尋求競選連任，推出一系列網路募款企劃，6日（五）上傳最新影片，不僅強調是網路募款企劃最終回，還邀請行政院副院長陳其邁與台北市第七選區立委候選人許淑華來共同開箱，陳其邁在影片中賣萌力挺「最支持毛小孩的總統蔡英文」，而「毛孩同行組」實用又有巧思，讓不少網友在留言處搶買，還直呼「#邁邁不要搶」！

台灣政壇有不少著名貓奴，最著名的就是現任總統蔡英文。同樣身為貓奴的陳其邁逗趣地表示，「誰能把毛小孩顧好，就能把國家顧好」。最後一波網路募款企劃也以毛小孩為主題，特別與灰灰基地美術館李瑾倫合作，推出毛小孩手繪創作並拍攝開箱影片，短短時間就狂吸13萬網友觀看。

此次「毛孩同行組」分為兩種組合，捐款2020元，「喵汪行好運」限量5000組，內容物有帆布袋、悠遊卡、桌曆，而捐款3600元、限量2000組的「貓仔入新厝」更超值，禮盒還能變身成貓咪最愛的貓抓板跟貓屋，讓喵皇有「總統貓邸」可住。網友笑稱：「果然是專業貓奴才想的到！」

陳其邁與許淑華拿出桌曆互出考題，知名的喵喵「想想」、「阿才」難不倒陳其邁，蔡英文從惠光導盲犬學校收養的退休導盲犬Maru、Bunny、Bella，許淑華也如數家珍。手繪犬貓肖像印上帆布袋，時尚又別緻。也有不少網友把焦點放在「說故事悠遊卡」上，精美的彩色手繪賦予悠遊卡截然不同的感覺，輕鬆展現愛護動物的善良真我。

開箱過程裡，陳其邁、許淑華不時逗弄穿梭鏡頭前、許淑華的愛貓「咪嗲」。兩人強調不是飢餓行銷， 12/09起在蔡英文官方Line專頁開賣的「毛孩同行組」，數量有限，「不是嚇大家，賣完就真的沒沒有了！」陳其邁最後還在影片加碼學貓叫，對著鏡頭「喵」了一聲，逗趣的舉動笑翻不少網友。