陳其邁開箱「總統貓邸」：誰能顧好毛小孩 就能夠把國家顧好

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文先前推出兩款競選小物廣受支持者好評，近日將推出「毛孩同行」競選小物，「喵汪行好運」、「貓仔入新厝」，12月9號上午10:00 ，準時開搶！行政院副院長ˇ陳其邁6日和民進黨立委候選人許淑華一起開箱最新競選小物「總統貓邸」，「貓奴邁邁」這次在鏡頭前開心跟許淑華的毛孩「咪嗲」玩耍，最後還俏皮對著鏡頭喊「喵」。

蔡英文愛貓眾所皆知，這次線上募款企劃最終回，以小英總統的五個超高人氣毛孩為主角，不管你是狗派還是貓派，都可以買來給家中的毛小孩玩樂。競選小物的手繪創作為灰灰基地美術館李瑾倫所授權。李瑾倫除了本身在插畫與繪本藝術領域的高成就與知名度，同時也是在動物保護領域付出極多、長時間投入的實踐者。

競選小物內含專屬於毛孩的玩樂小物，讓寵物們可在DIY的紙屋中舒適玩耍、休憩，另外還有帆布袋、悠遊卡、桌曆。「貓仔入新厝（帆布袋、悠遊卡、桌曆 + 貓屋、貓抓板）」價格3600元、「喵汪行好運（帆布袋、悠遊卡、桌曆）」價格2020元，於12月9號上午10:00 ，準時開搶。

臉書粉絲專頁「2020 小英發言人」6日釋出最新開箱影片，主角正是貓奴陳其邁、許淑華，以及貓主子「咪嗲」。兩位貓奴在影片中開心與「咪嗲」玩，「咪嗲」最後也很賞光，住進兩位貓奴組起來的「總統貓邸」中，陳其邁除了賣萌俏皮喊「喵」，他也替同為貓奴的總統蔡英文拉票，「誰能把毛小孩顧好，就能夠把國家顧好！」