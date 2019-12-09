主人不在好開心…小貓誤觸電陶爐開關釀火災！左鄰右舍「牆面全燻黑」

▲新北1隻調皮小貓在蔣姓女主人出門後，誤觸電陶爐開關，運轉空燒下不幸引發大火。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

蔣姓女子在新北市承租一套房，3月17日中午她出門後獨留愛貓在家，不料這隻調皮小貓竟在跑跳時誤觸電陶爐面板開關，運轉空燒後引發火勢，導致屋內、上下鄰居的牆面及部分物品遭燻黑。新北地院審理後依公共危險罪，判蔣女拘役30日，得易科罰金3萬元。

24歲的蔣女在新北市向李姓房東承租一位在5樓的套房，3月17日她獨留愛貓在家，中午12點許出門前她未將屋內流理臺旁電器插頭拔除，也沒有把貓咪放在籠子內或以栓繩繫上，導致愛貓在屋內開心跑跳時不慎誤觸電陶爐面板開關，電陶爐在空燒運轉下引發火災，屋內、上下鄰房牆面均被燻黑，部分物品也被燒損。

法院審理時，依據新北消防局火災原因調查鑑定書及房東李男證述，認定蔣女犯罪事實明確，法官認為，蔣女因過失而造成公共危險，又該處屬分租套房，若火勢蔓延後果不堪設想，不過經查後判定該屋結構在火場清理完仍可居住並沒有減損，在考量蔣女大學畢業的知識程度及待業中的經濟狀況，最後將她依失火燒燬住宅、建築物等罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

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