雲158線斗南虎尾連結段　統一降速為50公里列重點取締

▲雲158縣道12月4日起斗南鎮大同路至虎尾鎮光復路全段速限統一調整為50公里，並列為重點取締路段，以降低該路段交通事故發生率。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲158縣道從斗南交流道下至虎尾光復路，車流量大交通事故頻傳，今年10月有兩名女大生於虎尾往斗南方向發生一起重大交通事故，疑似因閃避前車不慎倒地遭後方砂石車輾斃不幸事故，經道安會報決議，12月4日起斗南鎮大同路至虎尾鎮光復路全段速限統一調整為50公里，並列重點取締路段，降低交通事故發生率。

雲林縣警察局交通隊表示，縣道158線平和橋往斗南鎮路段部分速限50至70公里都有，且為市區主要道路，往來車輛頻繁，經常傳出交通事故，且10月初又發生重大交通事故，經與縣府共同會勘後，12月4日起將該路段速限統一為50公里，並增設機慢車道，未來將有不定時移動式測速照相，呼籲用路人配合交通規則。

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▲12月4日起虎尾鎮雲158縣道連結至斗南鎮大同路段速限統一調整為50公里，並列為重點取締路段，以降低該路段交通事故發生率。（圖／記者蔡佩旻攝）



虎尾居民殷小姐說，該路段原自平和國小前限速50，到平和橋前升為限速70，到平和橋又降為限速60，一直到接近斗南交流道才又降至限速50，附近有砂石場、加油站、便利商店等，加上車流量大，加油站車輛進出也很危險，慢一點對大家都安全；家住虎尾往返台中工作的沈先生也說，上下班經該路段車流量非常大，建議分隔島的植栽要移除，才不會有視線死角。

雲林縣府工務處運輸管理科長廖珉鋒表示，目前該路段交通標誌已完成，分隔島植栽改善也在進行中，他每天往返該路段，常見大車經過，且車流頻繁，現在統一速限，應有助於改善交通事故發生。

▲雲林縣政府發出公告，12月4日起斗南鎮大同路至虎尾鎮光復路全段速限統一調整為50公里，並列為重點取締路段，以降低該路段交通事故發生率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲158縣道斗南鎮大同路至虎尾鎮光復路全段速限統一調整為50公里，並列為重點取締路段。（圖／記者蔡佩旻攝）



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