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駕駛注意！屏東縣新設6處固定測速照相桿　3座在沿山公路

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▲屏東縣新增設6座固定測速照相桿，其中沿山公路有3座，交通隊籲請用路人行經這些路段減速慢行，確保行車安全，並免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣新增設6座固定測速照相桿，交通隊籲請用路人行經這些路段減速慢行，確保行車安全，且免於被罰；圖為麟洛鄉中山路與民權路口測速桿（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣上月間已增設6座固定測速照相桿，其中沿山公路就有3座，縣警局交通隊籲請用路人行經這些路段時減速慢行，以免被開單告發，並確保行車安全。

▲屏東縣新增設6座固定測速照相桿，其中沿山公路有3座，交通隊籲請用路人行經這些路段減速慢行，確保行車安全，並免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼新增固定測速照相桿 。

▲屏東縣新增設6座固定測速照相桿，其中沿山公路有3座，交通隊籲請用路人行經這些路段減速慢行，確保行車安全，並免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警局交通隊表，屏東縣於2019年11月18日公告新增6處固定測速照相桿，其中沿山公路的屏185線沿線新設3處，主要考慮該路段路幅狹窄，但駕駛人行車超速頻繁，一旦肇事經常造成嚴重後果，希望藉由設置固定桿，養成民眾自我速度管理觀念，遏阻駕駛人因違規超速釀禍，對車輛及行人造成嚴重威脅。

交通隊說，新增6座固定測速照相桿，分別位在枋寮鄉沿山公路185線62.6公里、新埤鄉沿山公路185線50.6公里、萬巒鄉沿山公路185線39.45公里、潮州鎮屏110線15.5公里、屏東市臺3線429.8公里及麟洛鄉中山路與民權路口（即臺1線401.5公里)。

交通隊強調，設置固定桿目的不是為了開紅單搶錢，主要是這些路段超速違規位居車禍發生的主因，駕駛人車速越慢，視野越廣，能夠看見道路上許多潛在危險，以便及時做出反應；反之，車速越快視線越窄，危險發生時來不及反應，交通事故即發生，期盼藉設置固定桿，提醒駕駛人經過時務必減速慢行，勿逞一時之快造成一生遺憾。

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