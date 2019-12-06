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村里廣播宣導交安　玉井警出招降低交通事故發生

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▲台南市警玉井分局透過各里廣播系統，配合晚間里長政令宣導時間，由派出所正副所長親自上線，直接放送給里民收聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警玉井分局透過各里廣播系統，配合晚間里長政令宣導時間，由派出所正副所長親自上線，直接放送給里民收聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警玉井分局針對轄區道路交通安全狀況，透過各里廣播系統，配合晚間里長政令宣導時間，由派出所正副所長親自上線，直接放送給里民收聽。

一般民眾聽慣里長的聲音，突然聽到派出所長的聲音，覺得別出心裁，印象特別深刻，尤其現在冬天早晚天色較暗，除了宣導騎乘機車戴安全帽外，同時也提醒老年人外出，穿著顏色明亮衣服，確保自身安全。

▲台南市警玉井分局透過各里廣播系統，配合晚間里長政令宣導時間，由派出所正副所長親自上線，直接放送給里民收聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局長楊青垂表示，分局加強轄內玉井、楠西、南化區各社區治安交通宣導，要求分局各組組長、偵查隊長及轄區派出所所長，到轄內各社區廣為宣導，獲得里長及居民們一致的肯定，已有良好的成效。另要求各所所長能夠接地氣，主動跟轄區里長聯繫，走入各社區積極宣導交通安全法規，讓里民能夠確實瞭解政令。

▲台南市警玉井分局透過各里廣播系統，配合晚間里長政令宣導時間，由派出所正副所長親自上線，直接放送給里民收聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局依據警察局交通斑點圖統計數據資料，針對轄區2019年發生交通事故熱點路口，主動邀請交通部公路局曾文工務段、台南市交通局派員會勘，共同研商解決之道，並妥善運用警察局配發之新型測速槍，在易肇事路段執法，其目的不在開幾件罰單，而在警示來車有警察執勤，需降低速度以免受罰，速度降低就降低交通事故發生之機率，同時已經收到預防交通事故發生之成效。

▲台南市警玉井分局透過各里廣播系統，配合晚間里長政令宣導時間，由派出所正副所長親自上線，直接放送給里民收聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局長楊青垂表示，每件交通事故都會造成當事人及對造當事人家庭的不便和困擾，因此鼓勵該分局同仁認真執法與宣導，每減少一件事故發生，就是功德一件，身在公門好修行，以做善事的心情去處理交通事故，以積功德的態度降低交通事故發生，進而獲得轄區居民的肯定與支持，提高民眾對全體警察的治安交通滿意度。

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