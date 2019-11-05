　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「窮人的高速公路」雲林段增置區間測速　明年一月底熱點執法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣警察局設置「區間測速」設備，公告區間測速位置及速限，預計明年一月底開始執法，超速快速道路罰款是3000元起跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局設置「區間測速」設備，公告區間測速位置及速限，預計明年一月底開始執法，超速快速道路罰款是3千元起跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局依據公路總局針對大客車GPS系統監控資料顯示台61線快速道路麥寮到台西段最易超速路段，因最新「區間測速」取締超速成效佳，而爭取設置「區間測速」設備，硬體目前已完成建置，預計明年一月底執法。

傳統固定式測速照相是「點」的違規取締，為避免違規被拍到，駕駛在測速器前減速，通過後再加速，雲林警察局交通隊組長廖添寶指出，據統計後發現對降低交通事故成效有限，而區間測速則是「面」的取締，在監控範圍內的起、迄兩端設置偵測設備，計算車輛在這段距離的平均速率，若通行範圍超過秒數就算超速。

廖添寶表示，國內去年起陸續啟用區間測速設備，發現交通事故件數降低，達有效遏止駕駛超速行為，進而向交通部爭取在台61線南下車道218K+250m至226K+250m（麥寮橋頭至台西崙豐段）共8公里，設置區間測速設備，將在軟體設備建置完成後測試，雲林縣警察局已公告區間測速位置及速限90公里，預計明年一月底開始執法，超速快速道路罰款是3千元起跳。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　

【其他新聞】

►雲林女駕駛左轉「A柱擋視線」　單車翁遭撞撲引擎蓋摔落地

►雲林元長鄉可疑外籍人士出沒　海巡埋伏逮「跳船仔」

  ► LINE瘋傳「係金A」！　台中向上路龍井交流道下坡設區間測速

ET快訊
勞保7年後有破產危機　資深勞工怕領不到…年輕人疑惑為何要繳保
快訊／成大土木系教室失火竄濃煙！疑有學生受困
出國打包7重點「冬天厚衣一次收」　機場時尚全都GET
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

加蓋鐵皮屋「出租淪賭場」遭強制拆除　房東目睹眼眶濕了

台中女菜販忘關車窗…白衣機車男秒伸手　偷走近萬元賣菜錢

「窮人的高速公路」雲林段增置區間測速　明年一月底熱點執法

夫妻拚事業分居近5年　老公竟在大陸殺害二奶遭判死！訴請離婚准了

混凝土車公然停消防栓「偷水」　水公司證清白：他有買水啦！

她喝下「白白粉濁」秒倒：這味道...15hrs後下身涼涼驚醒！醫曝：有2男DNA

3男摩鐵槍枝交易　起獲罕見土耳其制式連發手槍

才剛到場11秒！博士生凌晨疾駛「撞死21歲國道警」　一審判緩刑、賠400萬

想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

北科大女教授涉詐補助60萬　2親友1學生疑共犯遭搜索約談

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

加蓋鐵皮屋「出租淪賭場」遭強制拆除　房東目睹眼眶濕了

台中女菜販忘關車窗…白衣機車男秒伸手　偷走近萬元賣菜錢

「窮人的高速公路」雲林段增置區間測速　明年一月底熱點執法

夫妻拚事業分居近5年　老公竟在大陸殺害二奶遭判死！訴請離婚准了

混凝土車公然停消防栓「偷水」　水公司證清白：他有買水啦！

她喝下「白白粉濁」秒倒：這味道...15hrs後下身涼涼驚醒！醫曝：有2男DNA

3男摩鐵槍枝交易　起獲罕見土耳其制式連發手槍

才剛到場11秒！博士生凌晨疾駛「撞死21歲國道警」　一審判緩刑、賠400萬

想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

北科大女教授涉詐補助60萬　2親友1學生疑共犯遭搜索約談

唐鳳16日出訪荷蘭、德國：分享台灣開放政府經驗

腦科學事件簿

南方澳大橋拆光走入歷史！　晚間6點起全面恢復漁船通航

男友不認狗女兒！「109則訊息」狂問同一句話　女友吃醋到爆

傳訊「踢我20下」祭2000酬勞！屏東男大生奇妙挑釁　她嚇呆：甘你屁事

再見後，開始香戀

加蓋鐵皮屋「出租淪賭場」遭強制拆除　房東目睹眼眶濕了

失智翁參訪老街脫隊走失　三峽警地毯式搜索火速尋回

商業周刊／共享機車大戰開打　Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

曾是吉卜力《龍貓》製片　田中榮子不走「宮崎駿風格」

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

社會熱門新聞

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

台企銀總座偷吃女秘書　賠人夫百萬助她恢單

他公廁內強奪學妹初夜！她崩潰：我要怎麼結婚

板橋少年持槍自戕　臉書留遺言

人夫承諾給800萬…女網紅感動上床「被衝刺」

轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他霸氣舉動救人

離家闖台北租屋空房　新竹長髮妹：敲房東沒回才先住

奧萬大吊橋縫隙超大　林務局緊急澄清

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

即／板橋17歲少年住家疑開槍自戕

4女輪上9旬翁　給拍鹹濕照

即／奧萬大2歲童墜橋亡　園區經理15萬交保

迪卡儂新竹旗艦店起火！民眾緊急疏散

更多熱門

相關新聞

向上路龍井交流道下坡設區間測速

向上路龍井交流道下坡設區間測速

網路瘋傳「向上路龍井交流道出口區間測速照相」已在路標指示牌後方建置完成，呼籲民眾行經該下坡路段應注意車速，以免受罰。台中市警局交通大隊1日表示，該訊息正確無誤，但目前仍在測試階段，將在2020年開始執法。

她國道超速吃紅單！　隔年又收同張罰單

她國道超速吃紅單！　隔年又收同張罰單

高雄鳥松區區間測速11月起開罰

高雄鳥松區區間測速11月起開罰

紅色法拉利台狂飆149公里遭重罰

紅色法拉利台狂飆149公里遭重罰

西濱苗栗通霄段啟用「區間測速」

西濱苗栗通霄段啟用「區間測速」

關鍵字：

區間測速超速

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面