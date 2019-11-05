「窮人的高速公路」雲林段增置區間測速　明年一月底熱點執法

▲雲林縣警察局設置「區間測速」設備，公告區間測速位置及速限，預計明年一月底開始執法，超速快速道路罰款是3千元起跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局依據公路總局針對大客車GPS系統監控資料顯示台61線快速道路麥寮到台西段最易超速路段，因最新「區間測速」取締超速成效佳，而爭取設置「區間測速」設備，硬體目前已完成建置，預計明年一月底執法。

傳統固定式測速照相是「點」的違規取締，為避免違規被拍到，駕駛在測速器前減速，通過後再加速，雲林警察局交通隊組長廖添寶指出，據統計後發現對降低交通事故成效有限，而區間測速則是「面」的取締，在監控範圍內的起、迄兩端設置偵測設備，計算車輛在這段距離的平均速率，若通行範圍超過秒數就算超速。

廖添寶表示，國內去年起陸續啟用區間測速設備，發現交通事故件數降低，達有效遏止駕駛超速行為，進而向交通部爭取在台61線南下車道218K+250m至226K+250m（麥寮橋頭至台西崙豐段）共8公里，設置區間測速設備，將在軟體設備建置完成後測試，雲林縣警察局已公告區間測速位置及速限90公里，預計明年一月底開始執法，超速快速道路罰款是3千元起跳。

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