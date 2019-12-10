環球科大心願樹　傳遞耶誕禮物為家扶兒圓夢

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學附設幼兒園為家扶兒童募集耶誕禮物已邁入第14年，為2千名弱勢學童募集心願禮物，10日上午各界參與愛心人員接力將禮物以傳遞方式送上專車，於耶誕節前將禮物送到雲林家扶、台東家扶及馬來西亞貧童手中。

▲許淑敏董事長、沈健華校長手中接下心願禮物後，和現場所有來賓攜手將2千份禮物，接力送上環科大校車。（圖／記者蔡佩旻攝）

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環球幼兒園韋明淑執行長表示，來自高雄周柏村夫婦，每年此時特地來到雲林一起在心願樹下挑選卡片，準備好禮物後再親自送達環科大，另外，斗六音樂教室老師葉昭吟，多年前是環球幼兒園的家長，儘管孩子畢業多年，但她每年還是獲得音樂教室家長以及朋友的支持，募集300份心願禮物。

▲雲林家扶中心主委陳燦勳（右）從董事長許淑敏（中）、校長沈健華（左）手中接下心願禮物後，和現場所有來賓攜手將2千份禮物，接力送上環科大校車。（圖／記者蔡佩旻攝）

環科大董事長許淑敏表示，心願樹活動14年來能夠持續為家扶兒童圓夢，感謝環球幼兒園師生的動員，與來自社會各界愛心踴躍響應與支持，點亮實現孩子的耶誕心願；環科大校長沈健華說，為讓家扶的小朋友拿到這份耶誕禮物，展現最真摯甜美笑容，也展現環球耶誕心願樹延綿不絕的把愛傳出去。

受贈的雲林家扶陳燦勳主委代表致贈感謝狀，並從許淑敏董事長、沈健華校長手中接下心願禮物後，和現場所有來賓攜手將2千份禮物，接力送上環科大校車，即刻送到雲林家扶、台東及馬來西亞，家扶陳燦勳主委感謝環科大幼兒園14年來的支持，實現家扶兒童耶誕心願，讓弱勢家庭擁有滿滿的祝福成長。



▲環球科技大學附設幼兒園為家扶兒童募集耶誕禮物已邁入第14年，為2千名弱勢學童募集心願禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）（下同）



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