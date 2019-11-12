心願樹認捐點燈　環球科大耶誕送愛家扶兒

▲環球科技大學耶誕心願樹活動，由環球科技大學董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑、縣議員賴淑娞與台塑麥寮管理部代表將2千張心願卡掛上聖誕樹，讓各界愛心人士來認養。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「因為爸爸罹患口腔癌，想要一個電鍋可以煮稀飯給爸爸吃」。環球科技大學耶誕心願樹活動邁入第14年，過去每年募集2千份愛心聖誕禮物，12日上午由環球科技大學董事長、校長、執行長、地方縣議員與台塑麥寮管理部代表將2千張心願卡掛上聖誕樹，正式啟動「點亮心願Angel來實現」，讓各界愛心人士來認養。

環球科技大學冬天最美麗的風景就是幼兒園前的環球心願樹，在心願活動啟動後，樹上掛著2千張來自雲林家扶、台東家扶甚至遠自馬來西亞小朋友的小小的心願卡，環球科技大學董事長許淑敏表示，環球心願樹歷經13年灌溉與滋養，總共募集2萬多份心願禮物幫助為家扶兒童圓夢，邁入第14年邀請各界溫暖社會。

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▲環球科技大學幼兒園的心願樹，掛著2千張來自雲林家扶、台東家扶與馬來西亞孩童的小心願，等待各界愛心人士前來認捐。（圖／記者蔡佩旻攝）

14歲的小峰在卡片上寫著「爸爸罹患口腔癌，需要電鍋煮粥給爸爸吃」，仔細一看，僅需要「三人份」電鍋，讓人不捨；12歲的小駱希望有一盞檯燈讓家中兩個妹妹寫功課；還有小凌想要一個按摩枕，只因為媽媽工作很辛苦，希望可以幫媽媽按摩；雲林家扶陳燦勳主委表示，感謝環球科技大學年年滋養心願樹，環球科大教師每年都參與認養上百份心願卡，台塑集團、葉老師音樂教室、波錠基金會都動員化身Angel為家扶兒童圓夢。

▲14歲的小峰在卡片上寫著「爸爸罹患口腔癌，需要電鍋煮粥給爸爸吃」，仔細一看，僅需要「三人份」電鍋，讓人不捨。（圖／記者蔡佩旻攝）

來自西螺的蔡小姐認養三份心願卡，其中一份是名7歲孩子看書時需要檯燈，蔡小姐說，丈夫因為工作關係長期受眼疾困擾，深知看書時檯燈對孩子的重要，想沒多想就取下，也為自己4歲的孩子幫忙認養一份8歲男童想要的魔術方塊，她想帶著孩子一起去挑選，讓孩子感受分享與體驗送愛。

雲林家扶中心主任廖志文表示，環球科大年年傳遞幸福，讓家扶兒與馬來西亞小朋友一起帶著希望，期待耶誕節的到來，歡迎民眾一起踴躍實現家扶兒的願望，環球附設幼兒園即日起邀請社會大眾攜手親臨會場認捐耶誕禮物，預計於12月10日實現家扶兒童耶誕夢想，並送禮物到家扶、馬來西亞，陪伴孩子歡度聖誕佳節。

▲蔡小姐認捐心願卡，是名7歲孩子看書時需要檯燈，蔡小姐深知看書時檯燈對孩子的重要，想沒多想就取下。（圖／記者蔡佩旻攝）



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