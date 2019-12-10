碩士師氣女學生告性騷　「師生戀」紙條貼滿學校外牆報復

記者黃翊婷／新北報導

碩士畢業的莊姓補教老師去年10月被女學生小紗（化名）控告性騷擾，一氣之下不僅在臉書社團稱小紗的母親「精神狀況怪怪的」，還在當地兩所學校的外牆貼滿「XXX大談師生戀還誣陷他人」的紙條。新北地院法官認為，莊男為人師表卻做出上述不實指控，導致女學生與家人身心受創，日前依散布文字誹謗罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲小紗報案指稱受到老師性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

判決書中提到，小紗2018年10月向警局報案遭莊姓補習班老師性騷擾，經檢方調查後處分不起訴；莊男不滿挨告，同年11月間先在臉書社團PO文，謊稱小紗父親經營的工程行有問題，老闆前科累累、出言恐嚇他人，擔任會計的老闆娘精神狀況也怪怪的，企圖誤導不知情的網友。

經過6天之後，莊男分別前往新北市兩所學校，並在學校外牆張貼數張紙條，內容提到「XXX大談師生戀還誣陷他人」，直接寫出小紗就讀的學校和姓名，嚴重影響女方名譽。

▲莊男在學校外牆貼紙條「報復」小紗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

然而，莊男透過上述行為一吐心中怨氣，卻也害自己再次吃上官司。新北地院法官認為，莊男到案後坦承的確有在網路PO文，也有在學校外牆貼紙條，但事發至今他都沒有與小紗及其父母達成和解，令當事人全家身心嚴重受創。

法官接著表示，莊男碩士畢業又為人師表，遇到事情卻無法妥善處理，還以不實內容指控小紗一家人，連檢方都看不下去，請求從重量刑，考量到犯罪動機、目的、手段、情節等因素，最後依兩個散布文字誹謗罪各判處拘役20日、30日，合併應執行刑期為拘役40日，得易科罰金4萬元。