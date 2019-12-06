68歲阿伯狂追32歲女秘書不成！他寫小說PO網：「花蝴蝶」該讓人撿屍

▲劉姓男子因不滿公司女同事拒絕他追求，竟在網路上寫小說影射女方，意圖詆毀她名譽。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／台北報導

北市一營造公司68歲的劉姓專員因追不到32歲的李姓總經理秘書，氣憤在臉書以暱稱帳號PO出自創小說，內容寫出，「這種花蝴蝶爛桃花有何差恥心之有？何不去夜店找一夜情或乾脆讓人撿屍不是更刺激」等劇情，透過小說角色影射李女沒羞恥心、貞潔觀念不佳。李女心有不甘怒告劉男毀謗，刑事部分一審法院判劉男拘役100日，得易科罰金10萬元，但全案上訴高院後改判無罪；不過民事部分仍認定，劉男確實有假小說創作之名詆毀李女，判他須賠償李女12萬元確定。

據判決，劉男與李女相差36歲，兩人雖在同間公司任職，但因業務不同雙方並無直接往來。李女表示，劉男從2015年10月開始就會不時試探她交友狀況，以Line傳訊息「會錯意了」、「對她動了感情」等話表達好感，雖然她覺得不太舒服，但礙於同事身分所以選擇隱忍。

後來，劉男因一直得不到李女芳心，竟從2016年5月開始以臉書匿名帳號發文，透過自創小說「將作殘梟」的劇情與角色來影射、詆毀李女，內容寫道，「就連左手殘障的同事也照現不誤，玩膩了在（再）找個對象放放電」、「這種花蝴蝶爛桃花有何差恥心之有？何不去夜店找一夜情或乾脆讓人撿屍不是更刺激」，而小說內「秘書」角色的人物設定，正是一個沒羞恥心、不貞潔女性的象徵。

不僅如此，劉男孩趁員工旅遊時，即時更新臉書內容寫下，「這位秘書在公司旅遊中攜男伴公然同房姦宿，既不畏人言，亦無女性應有的羞恥心與貞潔觀念」等劇情，意圖明顯在針對李女。

法院審理時，劉男表示他有言論自由，又臉書是公開平台，他想寫什麼就寫什麼，並無針對特定人。刑事部分，法官一審認為劉男有影射之意，依公然侮辱、誹謗罪判他拘役100日，得易科罰金10萬元。不過全案上訴後，高院認為，劉男文章不是多數人一看就看得出在影射特定人，因此最後以罪證不足，改判劉男無罪確定。

不過民事部分法官則認為，劉男僅因李女拒絕他的追求就這樣騷擾，長期下來確實已造成李女身心受創，認定該文章侵害李女名譽屬實，求償有理，最終判劉男須賠償李女12萬元確定，並要求他不可再「假小說創作之名詆毀他人」。

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