五字經嗆鄰居「恁爸一聲呼你死」　台南工人掰：氣老婆不給錢

記者黃翊婷／綜合報導

台南秦姓工人與陳姓鄰居因為噪音問題產生嫌隙，他不滿對方報警，2018年7月13日晚間10時許用台語飆罵五字經，還嗆聲「如果恁爸今天要理你，恁爸一聲就呼你死」，雙方因此鬧上法院。雖然秦男出庭時改口表示，當時是因為跟老婆要不到錢，才會發洩情緒，但台南地院法官不採信，最後仍被依恐嚇危害安全罪判處拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

判決書中提到，秦男事發當晚頻頻用台語叫罵，包含「你娘XX」、「X你娘」、「你娘臭XX」、「X你娘XX」、「你娘老XX」、「卒仔」，飆完一串髒話再接著嗆聲，「我是今天不要理你喔，如果恁爸今天要理你，恁爸一聲就呼你死」。

▲秦男與鄰居多次為了噪音問題起爭執。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

陳姓鄰居接受警詢時證稱，先前因為秦男有噪音問題，曾請警察來處理，事發當天自己在房間裡，還沒有叫警察，「他應該是站在我家門口，因為我把錄音器材放在門口，他當時一直走來走去」、「本來我不知道他在講誰，後來警察到了請我出去，這才發現外面沒有其他人，因為有前面幾天的事情，所以我覺得他是在講我」。

而秦男挨告後當庭承認的確有在上述時間、地點以台語辱罵，但不是針對鄰居，也沒有任何恐嚇的意思，「那天我要跟老婆拿錢，她不給我，還把門關起來，我就下樓，在住處門口對自己發洩情緒。」

▲秦男不爽鄰居報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，台南地院法官勘驗鄰居提供的錄音內容，發現秦男多次提到「欺負老灰仔（台語，欺負老人）」、「吵到隔壁，我故意要吵的」等話，接受警詢時也曾供述是與鄰居之間的噪音糾紛有關，種種證據顯然都和他當庭時的說詞不同，因此無法採信。

法官接著表示，秦男辱罵的內容包含性行為、性器官等字眼，加上又是在公共場所開罵，的確已經構成公然侮辱、恐嚇等罪，犯後至今也未與鄰居達成和解，考量到他月薪2萬多，家中還有母親需要扶養，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役55日，得易科罰金5.5萬元。