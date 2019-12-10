　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆男連搭兩次霸王車掰：連上次的一起付　運將直接開去派出所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 計程車。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲周男連續兩次搭李姓運將的車都不付錢。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆51歲的周姓男子先前搭乘李姓運將的計程車，卻沒有付錢，今年8月21日第二次招車，強調會連上一次的費用一起支付；但運將等了又等依舊沒有收到125元的車資，無奈之下乾脆直接開到派出所，這才從派出所警員口中得知自己上當了。基隆地院法官認為，周男有多項前科，但患有情感性精神病，衡量雙方受到的損害、犯罪動機等因素，最後依詐欺得利罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

判決書中提到，周男8月21日清晨6時36分在基隆市仁愛區某處招攬計程車，明知自己沒有能力付錢，仍執意要李男開車載他去基隆市署立醫院，抵達目的地之後卻拒絕支付125元的車資，還說要去派出所找朋友幫忙。

▲▼新台幣,錢,台幣,銀行。（示意圖／記者皮心瑀攝）

▲兩人為了125元的車資鬧上法院。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

由於李男之前就曾被周男搭過「霸王車」，事發當天還先詢問對方這次有沒有帶錢，得到「會連上次的車資一起付」的答案，這才將人載送到醫院，沒想到抵達目的地之後還是收不到錢，加上對方吵著要去找朋友，乾脆好人做到底直接開去派出所，結果警員回答「所內沒有周XX的友人，所以無法給付車資」，讓他氣得決定提告替自己討回公道。

而周男挨告之後堅決否認詐欺，頻頻強調「我又不是沒有要付錢」。基隆地院法官認為，周男先前因妨害性自主、妨害自由、竊盜等案被判刑，理論上屬於累犯，但考量到他的確患有情感性精神病，加上犯罪動機、手段、獲取的利益多寡等因素，最後依詐欺得利罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
「冰桶挑戰」發起人辭世享年34歲　為漸凍人募款逾1億元
不忍了！外交部告陳宜民、曾銘宗：不接受陳情為由行「造勢之實」
郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…「大嬸捲髮＋方型臉」網傻眼
國道追撞聯結車！貨櫃車運將拋飛「目睹妻女燒成焦屍」崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國一北上龜山段「聯結撞拖板」火燒車　2歲童、1女慘成焦屍

1票落選提告翻盤了「結果贏2票」　法官判國民黨籍村長當選無效

母親節才告白「我愛馬麻帶妳出國玩」　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡

快訊／林森四面佛縱火案2主嫌　深夜遭裁定羈押禁見獲准

外送員怒按一聲喇叭！賓士三寶爆氣嗆「你逆向」一起輸慘了

新竹東大路住宅清晨火警！雜物間燃燒　消防員切開屋頂進入

快訊／子彈撞骨射破腸！梅文魁「一槍射殺模範警」　今宣判19年2月

閨蜜媽「好心給提款卡密碼」借6萬　無賴女爽領19次詐146萬！

國道追撞聯結車！貨櫃車運將拋飛躺車道　「目睹火噬車頭」妻女燒成焦屍

北市議員幕僚驚爆偷吃「拍私密片」　正宮抓姦反被暴打…嗆：我就把你殺了

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

新竹東大路住宅清晨火警！雜物間燃燒　消防員切開屋頂進入

快訊／子彈撞骨射破腸！梅文魁「一槍射殺模範警」　今宣判19年2月

閨蜜媽「好心給提款卡密碼」借6萬　無賴女爽領19次詐146萬！

國道追撞聯結車！貨櫃車運將拋飛躺車道　「目睹火噬車頭」妻女燒成焦屍

北市議員幕僚驚爆偷吃「拍私密片」　正宮抓姦反被暴打…嗆：我就把你殺了

基隆男連搭兩次霸王車掰：連上次的一起付　運將直接開去派出所

高雄小港男「酒醉上道」自撞路牌右輪噴飛… 心虛躲起來

快訊／國一北上桃園段紫爆！火燒車「母女雙亡」　尖峰時段回堵17公里

1票落選提告翻盤了「結果贏2票」　法官判國民黨籍村長當選無效

快訊／國一北上龜山段「聯結撞拖板」火燒車　2歲童、1女慘成焦屍

時力擁黃國昌推「打弊牌」　柯文哲：有打弊英雄是社會不正常

新竹東大路住宅清晨火警！雜物間燃燒　消防員切開屋頂進入

1人1萬元紅包！旺宏慶30周年　老闆吳敏求豪撒4000萬送員工

「轟吧！台灣」觀看互動破千萬　中信金推兄弟球星一日教練鼓勵少棒球員

熱脹冷縮！家中磁磚宛如火山「隆起自爆」　網貼自家悲劇圖：每年爆一次

秋冬底妝卡粉、難服貼？彩妝師教妳4招　消滅乾紋、打造水嫩透亮肌

馬自達跟福特過往也有一段情　30年合作打造美日聯盟

2020選不好恐無2024？打「亡柯感」　柯文哲：選很差空間變狹窄

快訊／子彈撞骨射破腸！梅文魁「一槍射殺模範警」　今宣判19年2月

「謝平安」系列報導3／重現百年古宅原貌　一覽常民生活「成美公堂」　

殯儀館詭異畫面曝！男凌晨闖靈堂 「連開7冰櫃」看遺體　

社會熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

國一北上火燒車　回堵17公里

1票落選提告反倒贏2票　法官判國民黨籍村長當選無效

耕莘專校離奇性侵　色男指伸兄弟女友褲內

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

快訊／疑忘帶鑰匙！高職生墜5樓亡

外送員怒按喇叭　賓士三寶火大嗆：你逆向

5大學生夜衝0度武嶺！機車故障凍僵　

母親節才告白　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡

自撞貨車又被輾　保全返家途中亡

更多熱門

相關新聞

閨蜜媽給提款卡借6萬　無賴女詐領146萬

閨蜜媽給提款卡借6萬　無賴女詐領146萬

高雄市賴姓女子向友人的胡姓母親借6萬元，胡姓女子便將自己的提款卡和密碼交給賴姓女子，沒想到賴姓女子在1個月內共盜領146萬元，胡姓女子發現後氣得報警。橋頭地院審理後，判賴姓女子詐欺罪處有期徒刑1年4個月，得易科罰金48萬元，全案還可再上訴。

卡神網軍案　揭開政府浮濫委外補助面紗

卡神網軍案　揭開政府浮濫委外補助面紗

和少女上床後半月掏12萬　驚覺她是男的！

和少女上床後半月掏12萬　驚覺她是男的！

要求聲押卡神！體育監督聯盟提告查網軍金流

要求聲押卡神！體育監督聯盟提告查網軍金流

隱匿「凶宅」！2房仲爽賺159萬下場慘

隱匿「凶宅」！2房仲爽賺159萬下場慘

關鍵字：

基隆地院詐欺

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

4生肖本周「偏財運」大爆發

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面