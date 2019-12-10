基隆男連搭兩次霸王車掰：連上次的一起付　運將直接開去派出所

▲周男連續兩次搭李姓運將的車都不付錢。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆51歲的周姓男子先前搭乘李姓運將的計程車，卻沒有付錢，今年8月21日第二次招車，強調會連上一次的費用一起支付；但運將等了又等依舊沒有收到125元的車資，無奈之下乾脆直接開到派出所，這才從派出所警員口中得知自己上當了。基隆地院法官認為，周男有多項前科，但患有情感性精神病，衡量雙方受到的損害、犯罪動機等因素，最後依詐欺得利罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

判決書中提到，周男8月21日清晨6時36分在基隆市仁愛區某處招攬計程車，明知自己沒有能力付錢，仍執意要李男開車載他去基隆市署立醫院，抵達目的地之後卻拒絕支付125元的車資，還說要去派出所找朋友幫忙。

▲兩人為了125元的車資鬧上法院。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

由於李男之前就曾被周男搭過「霸王車」，事發當天還先詢問對方這次有沒有帶錢，得到「會連上次的車資一起付」的答案，這才將人載送到醫院，沒想到抵達目的地之後還是收不到錢，加上對方吵著要去找朋友，乾脆好人做到底直接開去派出所，結果警員回答「所內沒有周XX的友人，所以無法給付車資」，讓他氣得決定提告替自己討回公道。

而周男挨告之後堅決否認詐欺，頻頻強調「我又不是沒有要付錢」。基隆地院法官認為，周男先前因妨害性自主、妨害自由、竊盜等案被判刑，理論上屬於累犯，但考量到他的確患有情感性精神病，加上犯罪動機、手段、獲取的利益多寡等因素，最後依詐欺得利罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元，全案仍可上訴。