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韓籍狼師性騷女學生卻能自由離境　高院「一堆理由」解釋原因：法官退休

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▲▼ 政大韓籍狼師朴在慶 。（圖／記者劉昌松攝）

▲韓籍朴姓教授涉性騷擾女學生，卻在判刑確定、執行前自由離境。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

來台教書的朴姓韓國籍教授，涉嫌性騷擾多名女學生，一審被判刑1年2月後正在上訴，卻發生案件尚未定讞，承審的高院沒有繼續限制朴出境出海，讓朴自由離境，可能永遠不會返台受審，高院在6日發布新聞稿解釋，卻說法官已經退休「無法確知理由」、「研判可能原因」，引起長期關注婦幼權益的社團不滿「理由一堆」。

兒童權益促進協會擔任理事長王薇君說，新聞稿最後也提到「就事後客觀結果觀察，尚欠周全」，不就是承認錯了？王批「我們的法院依然存在許多，威權時代的法律人。法院的存在是讓犯錯的人知錯認錯悔改，結果法官自己錯了，卻理由一堆……唉！失當就失當了，哪有那麼多理由」。

45歲的朴男來台在某國立大學韓文系擔任助理教授，因摸女學生大腿內側、拍臀、鎖骨，一審被依8個性騷擾罪，判刑1年2月，得易科罰金；民事部分，台北地院才剛在4日判朴要賠償2名被害女學生各50萬、30萬元，外界此時才知道，刑事案件還在上訴審理中，朴男卻早已經離境。

▲▼ 高院用「研判」解釋朴姓狼師未遭限制出境的原因。（圖／記者劉昌松翻攝司法院網站）

▲高院用「研判」的方式解釋朴姓狼師未遭限制出境的原因。（圖／翻攝司法院網站）

因為朴男一審被限制出境出海，上訴二審後，高院卻沒有在一審的禁令到期後，繼續限制出境，讓他在案件尚未確定、執行前，就悄悄離開台灣，引發外界質疑，高院為此在6日發布新聞稿試圖說明理由。

但是高院新聞稿稱「原受理合議庭之受命法官及審判長均已退休，無法確知係基於何理由判斷無續予限制出境之必要」，並且自行「研判可能係因」只有被告上訴，依法不會判得比一審只需繳交罰金還重；朴曾在二審準備程序時出庭，無證據有逃亡之虞等事由，所以不用限制出境。高院並表示「本院將以此案例促請法官注意，避免類似情事發生。」

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