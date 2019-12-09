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社會 社會焦點 保障人權

門口插西瓜刀「避邪」嚇鄰居　桃園男掰：提醒自己回家記得買西瓜

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記者黃翊婷／台北報導

桃園男子阿浩（化名）不滿對門鄰居老是向警方報案有人吸毒，氣得將一把西瓜刀用膠帶黏貼在自家門口，挨告後一下說掛刀是要提醒自己回家記得買西瓜，一下又聲稱是在改運、避邪。高等法院合議庭認為阿浩說詞反覆，不採信他的說法，日前裁定撤銷原處分，改依恐嚇危害安全罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

判決書中提到，阿浩2017年8月間承租桃園市某公寓7樓的房間，對門的鄰居卻經常向警方報案，指稱對面住戶可能有人吸毒，經常散發出燃燒塑膠的氣味，害他多次被警方查訪，心生不滿，同年11月19日晚間9時許乾脆將一把西瓜刀用膠帶黏貼在住家門口。

▲▼ Cocaine,毒品,古柯鹼。（圖／免費圖庫pixabay）

▲鄰居認為同樓層的住戶在家吸毒，多次報案請警察來處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

雙方為了這件事鬧上法院，阿浩一審被桃園地院法官依恐嚇危害安全罪判刑5月，他不滿上訴並辯稱，「我沒有恐嚇鄰居的意思，黏貼西瓜刀在住處門口是要改運、避邪，沒有要針對任何人，況且我根本不認識他。」

而自認受到威脅的鄰居證稱，「我在案發現前見過阿浩幾次，但我們不認識，只知道他住在我家對面，報案當天我也有跟房東反應有房客吸毒影響鄰居，結果他知道我報警檢舉，隔天晚上就在門口插上西瓜刀，那層的住戶只有我們，我怕他對我或家人不利，再度報警處理。」

▲▼西瓜刀,命案,殺人,。（圖／pixabay）

▲阿浩辯稱，在門口黏貼西瓜刀，是要提醒自己回家記得買西瓜。

高等法院合議庭認為，阿浩接受警詢時坦承在五金行購買西瓜刀，之所以會黏貼在門口，是為了提醒自己回家時要記得買西瓜，但這部分與他後來「改運」的說詞不符；再者，民間習俗避邪的法器通常是桃木劍、五帝錢或古銅錢劍，根本沒有人會掛鋒利的西瓜刀，可見上述都只是臨訟的卸責之詞，自難採信。

合議庭指出，阿浩將西瓜刀黏貼在門口，恫嚇意味強烈，但他沒有持刀當面恐嚇鄰居，這方面原審量刑沒有考慮到比例原則，確實不妥，最後裁定撤銷原處分，改依恐嚇危害安全罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

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