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「妳是我心中的小林志玲」台鐵段長涉性騷女同事　公懲會判休職半年

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▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台鐵工程師因言語、肢體性騷擾，遭到懲戒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台鐵劉姓正工程司長期以言語、肢體對2名新進女職員小靜（化名）和小芳（化名）性騷擾，甚至還以「辣妹」、「妳是我心中的小林志玲」等言語挑逗對方，一審新北地院判他有期徒刑4個月，易科罰金12萬元，另遭司法院公務員懲戒委員會懲戒判休職6個月。

判決書指出，小靜提到是2018年5月4日與劉男在板橋車站吃飯，孰料，過程中不但被隨意碰觸臉頰和下巴，談話過程中劉男還用手摸她臀部。劉男於辦公室內稱小靜為「辣妹」，聊天對話裡卻提到「LP」、「太快出來並不好」、「妳就像是一塊豆腐，捨不得下手」，「妳是我心中的小林志玲」等言語性騷擾，遭到提告，一審劉男被判有期徒刑4個月，易科罰金12萬元。

小芳也出面指控，2018年3月時搭乘劉男駕駛車輛過程，以及同年5月在辦公室內，分別被劉男摸大腿、碰肩膀，甚至還拍打臀部；某次換夏裝時劉男對她說出「早就該這樣穿了」，在平常聊天、談公事還說出「妳都被睡過了，喜餅就免了吧！」、「大家都是大人了，我講這個妳應該懂，出來比較舒服。」等言語性騷擾。

台鐵接獲申訴後進行調查，認定有性騷擾一事，劉男被記過2次和1次行政懲處，並移交至司法院公務員懲戒委員會懲戒。劉男表示，自己是段長，純粹是長官對部屬的關心，要安撫2名新進女職員，協助上手工作，否認性騷擾一事，他覺得小靜聲音微弱像林志玲，且豆腐一詞只是稱讚皮膚保養得宜，並沒有輕挑的意味，拍小芳肩膀、腰部只是想提醒不要久待影印室，以及打氣鼓勵，絕無性騷擾意圖。

公懲會根據警局筆錄、監視器畫面以及臺鐵局性騷擾防治申訴評議委員會的調查報告，認定劉男行為已構成性騷擾，造成2名女同事身心受害，還影響同事間的人際關係，嚴重損害政府信譽，判休職6個月。


►「時間對我們來說完全沒用！」
 

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