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遭男警壓倒在地…台聯前立委周倪安按鈴控告柯文哲「教唆傷害」！

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▲▼前台灣團結聯盟立委周倪安與台聯文宣部主任潘厚勳至台北地檢署控告台北市長柯文哲「教唆傷害」！（圖／記者孫于珊攝）

▲周倪安與潘厚勳按鈴控告台北市長柯文哲「教唆傷害」！（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

前台灣團結聯盟立委周倪安與台聯文宣部主任潘厚勳10日下午2時至台北地檢署控告台北市長柯文哲「教唆傷害」！指控柯文哲日前下令員警阻擋陳情並驅離在場的周倪安等人，讓周倪安遭受男警員暴力壓倒在地，腳因此受傷送醫，至今仍需以枴杖攙扶行走。因此決定按鈴申告，更怒批「柯文哲比前任市長郝龍斌還要糟糕！」

2014年3月的太陽花學運案，台北地院一審判北市警局須賠償周倪安與學生等10人，共111萬多元，對此柯文哲表態要上訴。周倪安與潘厚勳等人為替太陽花學運受害者討公道，要求柯說清楚講明白「為何態度冷血大轉變？」並認為「柯是踏著太陽花年輕人的鮮血榮登首都市長的寶座，歷經5年多訴訟得以實現法治，為何還要上訴，再度撕裂受害者的傷口？」於是11月28日下午2時前往市府陳情，不料警民雙方爆發流血衝突。

▲▼柯文哲出席「成功橋拓寬工程」工程竣工暨感恩茶會。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲表態太陽花學運案要上訴！引發周倪安等人不滿，至市府靜坐陳情討公道。（圖／資料照／記者張榮恩攝）

周倪安表示，當時她與潘厚勳等人至市府大廳靜坐抗議柯文哲時，遭市府人員、駐衛、警察等多人強行拉扯，把他們推擠到大門外，還撕毀陳情海報，於是他們改在大門靜坐，但因等不到柯的回應，決定從側門進入市府時，她卻遭「男警員」撲倒在地，讓她覺得非常不妥，且至今仍覺得很不舒服！也因此造成她的腳板挫傷送醫。然而柯到現在一點表示也沒有，未對施暴者做出檢討、懲處。

因此周倪安決定對柯文哲及市府公務人員、駐衛、警員等人，提告教唆犯嫌、傷害、妨害自由強制罪等罪名，以討公道！

▼周倪安痛批柯文哲比前台北市長郝龍斌還不如！（圖／記者孫于珊攝）

▲▼前台灣團結聯盟立委周倪安與台聯文宣部主任潘厚勳至台北地檢署控告台北市長柯文哲「教唆傷害」！（圖／記者孫于珊攝）

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