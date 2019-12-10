遭男警壓倒在地…台聯前立委周倪安按鈴控告柯文哲「教唆傷害」！

▲周倪安與潘厚勳按鈴控告台北市長柯文哲「教唆傷害」！（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

前台灣團結聯盟立委周倪安與台聯文宣部主任潘厚勳10日下午2時至台北地檢署控告台北市長柯文哲「教唆傷害」！指控柯文哲日前下令員警阻擋陳情並驅離在場的周倪安等人，讓周倪安遭受男警員暴力壓倒在地，腳因此受傷送醫，至今仍需以枴杖攙扶行走。因此決定按鈴申告，更怒批「柯文哲比前任市長郝龍斌還要糟糕！」

2014年3月的太陽花學運案，台北地院一審判北市警局須賠償周倪安與學生等10人，共111萬多元，對此柯文哲表態要上訴。周倪安與潘厚勳等人為替太陽花學運受害者討公道，要求柯說清楚講明白「為何態度冷血大轉變？」並認為「柯是踏著太陽花年輕人的鮮血榮登首都市長的寶座，歷經5年多訴訟得以實現法治，為何還要上訴，再度撕裂受害者的傷口？」於是11月28日下午2時前往市府陳情，不料警民雙方爆發流血衝突。

▲柯文哲表態太陽花學運案要上訴！引發周倪安等人不滿，至市府靜坐陳情討公道。（圖／資料照／記者張榮恩攝）

周倪安表示，當時她與潘厚勳等人至市府大廳靜坐抗議柯文哲時，遭市府人員、駐衛、警察等多人強行拉扯，把他們推擠到大門外，還撕毀陳情海報，於是他們改在大門靜坐，但因等不到柯的回應，決定從側門進入市府時，她卻遭「男警員」撲倒在地，讓她覺得非常不妥，且至今仍覺得很不舒服！也因此造成她的腳板挫傷送醫。然而柯到現在一點表示也沒有，未對施暴者做出檢討、懲處。

因此周倪安決定對柯文哲及市府公務人員、駐衛、警員等人，提告教唆犯嫌、傷害、妨害自由強制罪等罪名，以討公道！

▼周倪安痛批柯文哲比前台北市長郝龍斌還不如！（圖／記者孫于珊攝）

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