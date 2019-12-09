「楊蕙如是殺害蘇致誠的兇手！」中華愛國同心會揮旗舉牌「安靜」訴求

記者孫于珊／台北報導

「卡神」楊蕙如的網軍事件與外交官蘇啟誠的自殺案，兩者關聯性近日鬧得沸沸揚揚！統派團體「中華愛國同心會」9日下午4時許，至少十餘人在台北地方法院大門口外揮舞著3面「五星旗」，並舉滿「楊蕙如是殺害蘇致誠的兇手」等各式標語，「安靜」地表達訴求。

▲中華愛國同心會在法院門口揮五星旗、舉標語，表達「楊蕙如是殺害蘇致誠的兇手！」（圖／記者孫于珊攝）

統派人士舉著標語，大大的12個字「楊蕙如是殺害蘇致誠的兇手」，就是要給路過民眾看清楚，面對鏡頭更是大秀特秀，另外還一併宣傳「支持統一，反對台獨」、「反對民進黨」等理念。一旁插著2面五星旗的宣傳車，除了車頂有「兩岸一家親」的招牌，前後也貼上「沒有共產黨就沒有新中國」、「認同新中國，台灣才有前途」的標語，同時不斷以大聲公讚頌中國好。

不過他們並沒有聚眾抗議等行為，反而猶如觀光客到此一遊，揮旗舉牌、站好拍照，然後就「收拾解散」。

▲愛國同心會宣傳車上掛有五星旗，車身前後貼有「沒有共產黨就沒有新中國」、「認同新中國，台灣才有前途」的標語。（圖／記者孫于珊攝）

2018年燕子颱風侵襲日本，導致台灣旅客滯留於關西國際機場，有網友就造謠，台灣沒有派車去接國人，反而是大陸有派車去接，並批大阪辦事處冷處理，引發網路議論。後來大阪辦事處處長蘇啟誠自殺，遺書內容寫道「不想受到羞辱」、不願因莫須有的罪責，受到懲處調職記過，因此以死明志等遺言。而檢警也發現，楊蕙如以每人每月1萬元為薪水組織網軍引導輿論風向。因此外界認為「蘇致誠是被楊蕙如所殺害」。

▲「卡神」楊蕙如以每月1萬元代價組織網軍引導輿論風向。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

愛國同心會是中華民國一個統派政治組織，於1993年成立。2018年登記註冊為中華愛國同心黨。該組織公開支持中國共產黨，並支持中國以「一國兩制」方式統一台灣，並反中華民國、反台灣獨立、反法輪功。

▼愛國同心會舉牌安靜訴求，不僅表達「楊蕙如是兇手」，選舉將近，也趁機宣傳反民進黨！（圖／記者孫于珊攝）

►IG討論爆款！MISSHA 經典三色眼影

【更多新聞】

►護航色情酒店13年！9563萬皮肉錢全沒收...中山警集體貪汙判決名單出爐

►懷疑樓下敲打牆壁…他登門關切慘遭鐵鎚攻擊 狠鄰喊：我要讓你死！

►工地抽菸遭制止…男怒持安全帽「猛砸主管」！害頭破血流、肋骨險斷