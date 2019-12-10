混淆候選人號次！國民黨造謠「蔡賴配投2號」　基進黨怒批無恥按鈴告發

記者孫于珊／台北報導

「台灣要贏、要投2號！」大大的競選標語，配上蔡英文與賴清德手比「2」的Q版人像，不過這根本牛頭不對馬嘴！該貼文出現在「中國國民黨台南市黨部」臉書專頁，讓台灣基進黨痛批國民黨「無恥」出「奧步」，惡意誤導「蔡賴配」支持者投給2號的「國政配」，因此決定按鈴告發。

▲台灣基進黨按鈴告發國民黨臉書小編散布「假訊息」，意圖使人不當選！（圖／記者孫于珊攝）

大選將近，9日上午已完成總統選舉號次抽籤，親民黨總統候選人宋楚瑜為1號、國民黨總統候選人韓國瑜2號、總統蔡英文3號。但同日晚間7時許，國民黨台南市黨部就發布一則「假訊息」，在臉書PO出蔡英文及賴清德一手比「2」一手比「0」的Q版人像競選海報，還配上文字說「剩下一個月，大家的暗語就是，假博私的話這次要聽」，並在hashtag「2好3壞1出局」、「2020台灣要贏票投2號」、「都要開始比yeah」。

台灣基進黨對此痛罵，國民黨這種「奧步」只有「無恥、可悲、低俗」6字可形容，並於10日一早火速到台北地檢署按鈴告發國民黨臉書小編違反總統副總統選罷法等法條。

▲國民黨台南市黨部在臉書粉專貼出「蔡賴配投2號」的假訊息，混淆候選人號次！（圖／基進黨提供）

台灣基進發言人顏銘緯表示，國民黨的「無恥」在於惡意玷汙民主選舉！粉專內文寫道「2好3壞1出局」，顯示粉專小編明知「蔡賴配」的實際編號，卻故意誤導民眾投給國民黨，可恥程度不輸「1977年的中壢事件」；而國民黨的「可悲」在於只有操弄假資訊才會選舉！顏銘緯警告，早上才抽完籤，晚上就以如此快的速度製圖散播假資訊，顯然「藍營的假資訊部隊」已啟動！

顏銘緯也痛批，國民黨「事後刪文」的舉動極其「低俗」！雖然貼文已刪，但已於網路上流傳，顯然已違反了公職人員選罷法、總統副總統選罷法等，意圖使人不當選的罪名！因此台灣基進一定會告發到底！同時呼籲台灣人要眼睛睜大，隨時留意各黨派陣營的選舉奧步！

國民黨南市黨部主委謝龍介對此則表示，會進一步了解調查，若小編貼的圖卡引用錯誤就道歉，若涉及誤導，就讓司法調查，若要訴諸司法提告，予以尊重。

▼台灣基進黨發言人顏銘緯痛批國民黨出「奧步」是「無恥、可悲、低俗」的行為。（圖／記者孫于珊攝）

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