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教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

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▲▼ 家長批政府只選舉…籲盡快公告教師法實施日期 。（圖／記者崔至雲攝）

▲家長代表今早赴教育部陳抗，痛批教育部忙選舉，讓已完成修正的教師法延宕7個月仍未上路。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教師法修正案已在今年5月完成，主要修正重點包括處理校園內不是任教師，但經過7個月後仍尚未公布實行日期，為解決不適任教師爭議，家長團體今（10日）到教育部前陳情，呼籲教育部盡快公告教師法修正案實施時間，並期望增加教評會家長代表比例至3位。

全國家長會聯盟理事長楊郡慈指出，「政府無能、教育部無能」，現在政府為了拚選舉，導致已完成修法半年的教師法仍然沒有公布實施日期，許多家長目前對於不適任教師處理的各種負面經驗，讓學生的學習受到相當程度的影響。

請繼續往下閱讀...

家長代表舉例，11月新北市青山國小胡姓自然教師，因不滿家長在旁觀課，將全班30位國小五年級學生反鎖在自然教室內；以及8月份嘉義縣國小林姓教師私設網路社群群組，邀請4位學生隨時向他報告班上學生上課、安親班、校車上的情形，並排擠林師不喜歡的學生和教師。這些事件層出不窮，造成學生內心恐懼及傷害，令人不捨。

▲▼ 家長批政府只選舉…籲盡快公告教師法實施日期 。（圖／記者崔至雲攝）

▲家長呼籲，應增加教評會中家長代表比例至少3個名額，包括，家長會長、年級家長代表，以及班級家長代表。（圖／記者崔至雲攝）

家長代表指出，此次修法通過的教師評審委員會在處理教師解聘、不續聘、停聘案件時的新組成方式，以及現職教師不得申請介聘的條件，對於改善校園長久以來處理困難的不適任教師處理機制有所助益，讓家長看見不是任教師處理的契機，但是至今超過7個月都未公布實行日期，令人擔憂孩子的權益未能及時受到維護。

楊郡慈最後也強調，教育部應盡快公告教師法修正條文的實施時間、不適任教師的資訊要充分揭露、不適任教師案例要即時公告縮短空窗期、增加教評會中家長代表比例至少3個名額，包括，家長會長、年級家長代表，以及班級家長代表。

▲▼ 家長批政府只選舉…籲盡快公告教師法實施日期 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部師藝司科長賴羿帆回應，相關子法高達14個，均在尋求共識修正之中，盼明年6月前公告上路。（圖／記者崔至雲攝）

對此，教育部師資藝教司科長賴奕帆回應，教育部於教師法修正條文公布後，針對14項教師法授權子法積極溝通、諮詢教師團體、家長團體及校長團體等各方意見，其中9項子法已辦理預告及法規審議程序；另有5項子法因涉及教師權利義務及整體制度設計等事宜，目前規劃初步草案中，後續將持續與相關團體溝通及廣為徵詢意見。

教育部也說，這次的教師法修正，內容複雜性高且社會各界高度關注，為完善不適任教師處理機制，相關子法訂定仍須凝聚各界共識，因此教師法預計於109年6月底施行，並完成所有子法訂定發布等準備事宜，以利該法施行後能夠順利運作。現行不適任教師處理已有教師專業審查會及不適任教師處理注意事項等相關機制可處理，本次修法僅將相關處理機制提升至法律位階，並補強其處理流程及相關措施。

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