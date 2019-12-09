她輸12票告「16幽靈人口」敗訴！瑞芳碩仁里里長當選有效

▲選舉期間為維持公平性，每一票都很重要，因此若有遷戶籍將備受注目。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／基隆報導

新北市瑞芳區碩仁里於2018年11月24日舉行里長選舉，當時候選人胡欣怡輸林富萬12票，落敗後以林富萬為選票刻意安排16位「幽靈人口」遷徙戶籍，提告選舉當選無效。基隆地院審理，認為林與16名選舉人並非因為選舉才遷戶籍，依選舉罷免法，判胡欣怡敗訴，林富萬有效當選。全案可上訴。

判決書指出，根據選舉開票結果，候選人胡欣怡得票數是57票，林富萬則以69票當選，由選委會公告第3屆碩仁里里長為林富萬。落選的胡欣怡表示，林富萬企圖使用「幽靈人口」獲得選票，使那些原非碩仁里選民的16人，遷戶籍後可參與碩仁里的投票，導致選舉結果有誤，因此提告林富萬當選無效。

林富萬否認胡的言論，更強調沒有所謂的「幽靈人口」設籍問題。基隆地院審理時，詳細調查被控的16名選舉人居住情形，確認這16名選民並沒有因為選票而虛偽設籍，是分別有不同的原因設籍在碩仁里，因此判胡欣怡敗訴，林富萬當選有效。全案可上訴。



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