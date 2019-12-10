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Google Maps 無痕模式推出iOS版！　果粉不用怕行蹤隱私曝光

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▲Google Maps將推出「無痕模式」。（圖／翻攝自Techspot）

▲Google Maps的「無痕模式」，也推出iOS版。（圖／翻攝自Techspot）

記者陳心怡／外電報導

Google Maps 無痕模式先前已經在Android系統推出，如今，果粉們有福了，Google宣布Google Maps 無痕模式也推出iOS版，用戶再也不用害怕行蹤紀錄被發現。

Google Maps無痕模式類似於Chrome瀏覽器的無痕模式，讓用戶的搜尋紀錄和位置紀錄都不會被留下。

今年 Google 在開發者大會曾宣布將Chrome 的「無痕模式」功能帶入 Google Maps ，會把搜尋紀錄、導航方向和位置資訊等資料刪除，完全不留痕跡。「無痕模式」不僅提高隱私性，也讓用戶借手機給朋友導航時，不怕遇到尷尬窘境。

要啟用 Google Maps「無痕模式」，用戶必須點擊 Google Maps 介面右上方的用戶帳號相片，然後在下方選擇「啟用無痕模式」，當模式啟動後，螢幕上方會出現一條黑字提示，此時就代表已成功啟動「無痕模式」。

目前 Google 旗下的 Google Chrome、YouTube 都具備「無痕模式」，對於非常重視隱私的人來說，Google Maps新增「無痕模式」絕對是個受歡迎的功能。

此外，Google還宣布，下個月將在Android版本推出新的批量刪除功能，該選項使用位置記錄來幫助用戶記住他們訪問過的地點和路線。使用批量刪除選項，就能輕鬆地從時間軸和位置記錄中，找尋和刪除多個地點。

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