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iPhone 11 Pro位置爭議　蘋果回應了！　iOS將新增可停止追蹤的切換鍵

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▲▼手機定位 。（圖／美聯社）

▲蘋果針對手機定位的隱私問題做出回應 。（圖／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒前日報導，即使用戶關閉了定位功能，iPhone 11 Pro仍會跟踪位置資訊。蘋果最新回應，目前已跟進了iPhone 11 Pro的這個狀況，將在iOS更新中新增一個切換鍵，讓用戶可以完全停止位置追踪。

據TechCrunch報導，蘋果表示，iPhone 11 Pro即使在關閉授權GPS定位數據功能後仍保持追踪位置資訊，是由於新的超寬頻技術所導致。

蘋果表示：「超寬頻技術是一種行業標準技術，並受國際法規要求，要求在某些位置將其關閉。iOS使用定位服務協助確定iPhone是否在這些禁止的位置上，以禁用超寬頻並遵守法規。」

此外，發言人聲明：「超寬頻在符合規性的管理範圍，其位置數據的使用只有在設備上，蘋果公司並未蒐集用戶位置數據。」

在蘋果公司先前的回應中，它指出沒有任何開關可以關閉我們現在所知道的超寬頻晶片，從而避免使用位置數據。「啟用定位服務後，在狀態欄中出現定位服務圖標是一種預期的行為。對於未在『設置』中進行切換的系統服務，將顯示該圖標。」

但是，蘋果在今天的最新聲明中表示，iOS的更新將會讓iPhone 11 Pro有一個開關，以完全阻止更新中的位置服務。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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