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Google地圖擬推出「照明層」功能…不用再走暗巷　網推：先在印度上架

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▲▼Google map。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲Google map正在開發「照明層」新功能。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張方瑀／綜合報導

印度性侵案件頻傳，女性常常在漆黑的巷道遭襲擊，Google地圖最新的「照明層」功能，有機會替夜歸的人解決困擾。這項還在開發的功能，可以在Google地圖上標示出「照明良好」的街道，讓用戶在規劃時，可以避開照明不足甚至是沒有路燈照明的街道。開發者論壇也希望，這項功能可以在印度率先上架。

知名手機開發者論壇XDA Developers從Google地圖10.31.0 beta版本中的程式編碼發現。目前這項功能被暫時命名為「照明層」（Lighting Layer），只要用戶將此功能打開，Google地圖就會用黃色標示出「照明良好」的街道，避免用戶誤走照明不足甚至是沒有路燈照明的街道，造成自身危險。

目前尚無實際的截圖流出，該程式也屬於測試階段，Google不一定會真的推出該功能，但許多用戶都對此相當期待，尤其希望能夠在印度先行推出。

這也不是第一次Google替印度用戶推出限定功能，先前他們就曾在印度版的Google地圖加設「保持安全」（Stay Safer）功能，當用戶搭乘計程車時，若是司機偏離了規劃路線500公尺，Google地圖就會發出通知，這個功能還能與其他親友共享，讓家人、朋友能夠隨時掌握用戶行蹤。

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