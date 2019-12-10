電子郵件可以輕鬆大批轉寄囉！G Suite推出Gmail附加郵件功能　可一次夾帶多封Email

▲G Suite 9日發布Gmail功能更新，讓用戶可將電子郵件「附加」至電子郵件內寄送。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

過去我們若有轉寄電子郵件或轉寄電子郵件內的文件時，總是有許多繁瑣的步驟，不過之後再也不用這麼麻煩了！G Suite 9日發布Gmail功能更新，讓用戶可將電子郵件「附加」至電子郵件內寄送，可同時點選多則一併寄送。意味著用戶今後不須事前下載郵件，也不用一封封慢慢轉寄。

Google G Suite團隊9日在部落格中發布Gmail更新，用戶現在可將電子郵件附加到Gmail的電子郵件中寄送。部落格中寫道，該團隊收到來自使用者的建議，認為在某些時候附加電子郵件，會比單獨轉發郵件更有效率，特別是想轉發與單個主題相關的多條訊息時。有了這項新功能，用戶便可將Gmail內的電子郵件作為附件夾帶至電子郵件內。

▼以附件的形式轉寄電子郵件。（圖／取自G Suite）

附件中的電子郵件將以「.eml」檔案傳遞，用戶可根據需求附加任意數量的電子郵件，若附件大小超過25MB，則會透過Google雲端硬碟附加。接收對象點擊開啟.eml電子郵件附件時，該郵件將在新視窗中打開。該功能將自今日起「逐步」推出，預計於明年1月6日遍及全G Suite版本的Gmail。

以附件的形式轉寄電子郵件的步驟：

1. 在Gmail中選取所需電子郵件

2. 點選上方「更多」圖示「⋮」，點選「以附件形式轉寄」，或開啟新郵件並直接將選取的郵件拖曳至新郵件中

▼可直接將選取的郵件拖曳至新郵件中。（圖／取自G Suite）