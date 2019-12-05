皮查伊執掌Alphabet　「燒錢投資」射月計畫將面臨更嚴格檢視

▲Google現任執行長皮查伊將兼任Alphabet執行長一職。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin）於當地時間周二（3日）宣布將分別辭去母公司Alphabet的執行長和總裁職務，由Google現任執行長皮查伊（Sundar Pichai）兼任。外媒報導，Alphabet領導層變動，使一些投資人希望Google能重新檢視那些由創辦人所提倡的「燒錢投資」。

佩奇及布林宣布將辭去自身於Alphabet的執行職務，將此任務交付予倍受兩者信任的皮查伊。路透報導，一些投資人表示，皮查伊務實的行事風格及他掌管Google核心業務的背景，可能令他對那些由佩奇及布林於近年來所發起的虧本項目耐心不足。對皮查伊來說，擔任Alphabet執行長最大的變化之一，即是開始負責所謂的「射月計畫」（moonshot），這些計畫的初衷是豐富Alphabet的業務。

Alphabet已投入數十億美元在一些尚未獲得華爾街投資人信任的項目上，包括自駕車、提供偏鄉網路的熱氣球、無人機及智慧隱形眼鏡等。Synovus Trust Company投資組合經理摩根（Daniel Morgan）指出：「問題是，他們繼續投資這些項目嗎？在新的領導層下，他們是否會更仔細地審視這些項目，並開始嘗試將更多精力集中於那些能夠實現增長的業務上？」

Alphabet的「其他業務」（Other Bets）部門去年虧損34億美元，與此同時，Google則貢獻了365億美元的營運獲利。皮查伊所面臨的挑戰將是如何平衡這些業務的潛在收益與短期成本間的關係。

隨著Alphabet將更多資金投入Google的雲端運算及消費電子業務中，對於「其他業務」方面的投資在過去兩年來已逐漸減少，皮查伊接任Alphabet的CEO職位後，可能會延續這種做法。不過OakBrook Investments投資長揚科福斯基斯（Peter Jankovskis）認為，這並非意味著該公司將放棄「其他業務」，「我認為他們將繼續探索其他潛在商機，但可能會受到更多的審查。」

佩奇和布林今年都46歲了，兩人將繼續在Alphabet的董事會任職，並透過手中股份來保有對企業的投票權。截至今年4月為止，佩奇與布林分別擁有Alphabet 26%及25%的投票權，而皮查伊的投票權僅有不到1%。

Baker Avenue Asset Management首席投資戰略師利普（King Lip）表示，在皮查伊的領導下，他預計Alphabet的決策速度將會有所提升，「皮查伊能更有效地執行任務而不必擔心冒犯到佩奇和布林。」自皮查伊已在Google任職15年，自他於2015年擔任Google執行長以來，Alphabet的股價已上漲70%，而Google的市值，佔Alphabet總價值的近99%。

►Google創辦人佩吉和布林請辭Alphabet執行長和總裁 由Google執行長皮查伊接棒

►聯合創辦人退位交棒 「Google已不再需要嘮叨的父母了」

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～