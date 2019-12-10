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Google更新升級ARCore　讓擴增實境（AR）更生動更真實！

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▲Google更新ARCore讓AR更加真實。（圖／翻攝自Google）

▲Google更新ARCore讓AR更加真實。（圖／翻攝自Google）

 記者陳心怡／外電報導

ARCore是Google開發的軟體開發套件，可用於打造擴增實境（AR）應用程式。自從去年初發佈以來，Google不斷悄悄地改善其ARCore。而這次更新則是提升Depth API，新的升級將會讓AR體驗看起來更加真實。

這些全新的Depth API是新升級ARCore的一部分，Depth API可以自動判斷場景中的景深關係，虛擬的人工物體可以被場景中的真實物體所遮擋。例如，在房間中構建一隻虛擬的貓，當你改變相機角度位置時，你可以看到這隻貓露出的部位也會跟著改變，而不會讓貓咪在視線中到處亂飛。

Depth API功能可以讓智慧手機更清楚了解場景中的每一個物體，以及物體之間的距離，這意味著AR場景將會變得更加真實可信。

Google表示，他們可以透過對現有軟體進行優化做到這一點，因此消費者不需要購買配備特定感測器或處理器的手機。只要任何一支支援ARCore的手機，用戶就可以使用這些新功能，值得一提的是，過去幾年中，幾乎每一部Android手機都支援ARCore。

Google目前還沒有向公眾開放這項些新功能，但它們可能會在明年出現在應用程式和AR web體驗中。

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