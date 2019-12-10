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1票落選提告翻牌了「結果贏2票」　法官判國民黨籍村長當選無效

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選舉、選票、投票、大選、投票所。（圖／資料照）

▲李麟盛指控，在第247投開票所應是拿到534票，與選委會公告的531票資料不符。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

在2018年九合一選舉中，無黨籍新竹縣湖口鄉中勢村村長候選人李麟盛以一票之差落選，但他指控，正確票數應該比對手國民黨籍當選人葉美秀多出兩票才對。而法官勘驗後，確認李共拿下983票、葉拿981票，因此判葉當選無效。

李麟盛指控，在第247投開票所應是拿到534票，與選委會公告的531票資料不符，應屬唱票及計票人員作業疏失，自己總得票數應為983票；當選的葉美秀總得票數應為981票，構成《選罷法》第120條第1項第1款「當選無效」。

葉美秀則認為，第247投開票所得票情形記錄表、報告表是開票完畢後當即製作，《選罷法》第57條規定依該紙報告表宣布結果，將該報告表副本張貼於開票所門口，並將該報告表副本當場交付推薦政黨及候選人，暨送交鄉、鎮公所轉送縣（市）選舉委員會保管重要文件，經慎重製作，當屬正確無誤，如稱誤計誤算，顯屬不可思議。

新竹地院法官勘驗後，確認原告在第246投開票所拿下449票，在第247投開票所拿下534票，與計票紙上記載票數不同，總計983票；被告在第246投開票所拿下414票，在第247投開票所拿下567票，總計981票，因此判被告當選無效。全案可上訴。

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