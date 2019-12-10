外送員怒按一聲喇叭！賓士三寶爆氣嗆「你逆向」一起輸慘了

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名外送員近日騎重機送餐，遇到一輛白色賓士併排違停，逼得他不得不逆向繞開，因此按了一聲喇叭。沒想到賓士駕駛惱羞成怒，不僅反控外送員逆向，還揚言報警，最後兩人當街吵了起來。事後，警方認為雙方都有違規，應各打五十大板，雙雙開罰。

影片中可以看到，白色賓士中午時間在路口違停，幾乎佔據上海路單向車道，重機騎士經過被擋住，長按了一聲喇叭，隨後繞過繼續行駛。不料賓士駕駛立刻打開車門，開口第一句就反嗆「你逆向了呢！」

▲賓士違停被按喇叭，開門第一句反嗆「你逆向！」（圖／東森新聞）

外送員一聽傻眼，多次強調「我自認沒有逆向」，但駕駛態度強硬，不斷嗆聲「等下報警！等下報警！等一下報警看看阿！」外送員解釋，「因為你擋住不走，我才逆向的」，但雙方依舊僵持不下。

爭吵全程約1分多鐘，狹窄的上海路被兩人堵住，許多車輛見狀紛紛繞道而行。當下外送員礙於送餐時間壓力，不得不悻然離去，但事後也將行車紀錄器PO上網，還原當天過程。

▲雙方當街大吵，僵持不下。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，這名外送員受訪時指出，「我在這裡剛過來，他的車停在這邊給人家下車，我要繼續在這邊（十字路口兩側）嗎？這樣我會被這邊的車撞到，我直直過來，沒有逆向。」

屏東分局交通組組長蘇文宏表示，該部自小客車已經違反《道路交通管理處罰條例》併排臨時停車之規定，同時該部重型機車也違反道路標誌標線指示行駛，警方將依影片中的違規情況各自開罰。

▲警方看完影片後，認定雙方都違規，各打五十大板。（圖／東森新聞）