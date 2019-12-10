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母親節才告白「我愛馬麻帶妳出國玩」　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡

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▲苗栗1名女大生，清晨不知原因騎車自撞路桿身亡，現場留下斑斑血跡，令人怵目驚心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲現場血跡斑斑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣一名22歲謝姓女學生騎車不明原因自撞，導致頭部和腿部嚴重骨折變形不治。而謝女和媽媽感情非常好，今年母親節才在臉書告白，「我可能就是一個媽寶、相信等不久之後就可以一起帶妳出國玩」；未料母親5月底離開人世，如今又發生憾事，讓家屬悲慟無法接受。

據了解，謝女住在新竹縣竹東鎮，在苗栗市一間大學就讀夜間部，平常半工半讀；她9日清晨6時多從家裡騎車出門上班，行經苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線，不明原因竟自撞護欄，接著再往前撞上號誌桿，造成機車車頭、車身全毀。

救護人員獲報抵達現場，發現謝女倒臥在路旁一動也不動，失去呼吸心跳，現場更是血跡斑斑，臉部和右腿骨因撞擊力道強大而導致骨折變形；經施行CPR搶救後，緊急送往醫院救治，仍因傷勢過重不治。

母親節才告白「我愛馬麻帶妳出國玩」　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡。（圖／東森新聞）

▲▼謝女先自撞護欄，接著再往前撞上號誌桿。（圖／東森新聞）

母親節才告白「我愛馬麻帶妳出國玩」　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡。（圖／東森新聞）

警方調閱事故地點附近監視器，發現女大生騎車通過後，相差約13秒後才有同向車輛跟隨，因此初步排除行車糾紛，或是兩車碰撞意外。造橋分駐所副所長林文政說，初步檢視車輛未發現其他車輛擦撞的痕跡，目前正調閱監視器，及尋找目擊證人釐清案情中。

而謝女和媽媽感情非常好，今年母親節才在臉書發文，祝媽媽母親節快樂，「自從上大學之後，我每個假日都會回家，沒有不回家的一天，除了我出國那兩次。即使禮拜六還要上課，我也還是會回家，問我為什麼每個禮拜都要回家，我就想家咩，愛家的小孩還跑去苗栗讀書，我自己也搞不懂…每個禮拜天晚上都待到很晚，才會甘願回去苗栗，每次回去都一定要上演十八相送，都很不想回去。而我不會去害怕一路上就只有我一台車、路又暗，還好現在晚一點上班，可以禮拜一一大早再回去。」

母親節才告白「我愛馬麻帶妳出國玩」　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡。（圖／東森新聞）

▲▼謝女機車因強大撞擊力道毀損。（圖／東森新聞）

母親節才告白「我愛馬麻帶妳出國玩」　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡。（圖／東森新聞）

謝女寫道，「我可能就是一個媽寶，哈哈。珍惜身邊的人，家永遠是你的避風港。無論前方再多的艱難難關，我們也都會陪著妳一起克服。堅強樂觀，加油，馬麻我愛您。相信等不久之後，就可以一起帶妳出國玩，去坐遊輪去任何妳想去的地方，做妳想做的事。」

未料，謝母5月底離開人世，謝女在臉書說，「祂的大愛無私奉獻一生，我們永遠銘記在心中。」如今謝自撞身亡，讓家屬悲慟無法接受。

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