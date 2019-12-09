北韓回嗆美國：已經沒什麼好失去了！　批川普輕率乖戾「老糊塗」

▲ 金英哲過去陪同金正恩出席多場峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓日前宣稱，7日於西海衛星發射場進行重大試驗，結果相當成功。美國總統川普（Donald Trump）對此發推特警告，北韓領導人金正恩恐怕將失去一切。過去在無核化談判中扮演要角的北韓亞太和平委員會委員長金英哲9日則強硬表示，北韓已經沒什麼好失去了。

隨著北韓單方面定下的無核化協商年底大限將至，平壤當局近來動作頻頻，與美國間的緊張情勢也加劇。川普8日在推特表示，「金正恩太過聰明了。如果他採取敵對態度，他可能失去許多東西，實際上可能失去一切。」

....with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019

根據北韓官媒《朝中社》報導，金英哲9日發表談話指出，川普近來對北韓的發言讓他忍不住感到失望，「由此可看出川普非常焦慮，對朝鮮所知太少。我們已經沒什麼好失去了。」南韓《韓聯社》指出，金英哲此言是因美國目前正對北韓實施最高壓的制裁，已經沒有更多施壓北韓的手段。

金英哲還提到，「川普是個輕率又乖戾的老人，看來不得不喊他『老糊塗』的時機又要來了。若持續採取這個行事作風，我認為我們國務委員長（金正恩）對川普的想法也可能會改變。讓我重申，我們國務委員長至今從未對美國總統發表任何刺激性的言論。雖然他可能是在忍耐，但目前為止還沒有。」

金英哲強調，年底逐漸逼近，「要是擁有中止衝突的意志和智慧的話，比起現在虛張聲勢的威脅用語，把時間花在認真思考上會更加明智。拖延時間並非良藥，美國若是沒有勇氣和智慧，我們只能遺憾地看著美國面臨的安全威脅隨著時間流逝逐漸升高。」

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