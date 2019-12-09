4歲兒一句話喚醒他！41歲單親爸吸毒15年　戒毒後人生翻轉

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國一位單親爸爸4年前遭查獲製毒被逮捕，他的兒子因此被兒童保護服務局帶走。當時他眼睜睜看著兒子被帶上車，但兒子臨走之前對他深情喊話「爸爸我愛你，我永遠不會忘記你」，讓他瞬間崩潰徹底覺醒，並努戒掉毒癮。如今他整個脫胎換骨，不僅接回了兒子還交到新女友，於是他將親身經歷在社群媒體上分享給大家。

據美國《今天》（Today）報導，美國單親爸爸傑森‧威克林（Jason Wickline），4年前因製作冰毒（甲基苯丙胺）、吸毒，在西維州（State of West Virginia）的家中被逮捕。他同時被警方指控忽視兒童，他的兒子克里斯汀（Krystian）因此強制被交由兒童保護服務局照顧。

現年41歲的威克林表示，「當他們帶著克里斯汀上車時，他轉頭看向我並對我說，『爸爸，我愛你，我永遠不會忘記你。』」克里斯汀當時年僅4歲，威克林因為被判處30年的刑期，擔心以後再也不到兒子，所以在聽見兒子的告白後睜大雙眼，擔心孩子的未來會如何，因而當場崩潰。

▲Jason Wickline戒毒成功後（左）與當時吸毒品（右）身形相差甚遠。（圖／Jason Wickline臉書）

當時威克林已在監獄進進出出15年了，外型也因長期吸毒變得異常消瘦和乾癟，他以為這次將會被關上至少30年，但幸運的是，法官提供了長期治療的機會，他在30個月後因表現良好而提早出獄。

威克林現在如同重獲新生，不但將兒子接回，還交了新女友莎娜.麥克盧爾（Shanna McClure），幸福的生活已成人生勝利組。他還參加了社交媒體活動「#RecoveryChallenge」，成為「恢復健康」的象徵性人物。威克林曾經因為毒品而使身體十分消瘦，但在接受治療後，終於重新活過來，他開心的表示，「現在一切都變得如此不同，我會盡我所能的回饋社會，我希望人們知道這是可能的。如果我能做到，任何人都可以。」

►我該答應女友嗎？

