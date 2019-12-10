美對中關稅制裁15日登場！　美股「恐慌指數飆16.5％」道瓊跌破100點

▲美股四大指數全面下跌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中第一階段協議至今仍等不到結果，隨著美國本月15日即將祭出對中新一輪制裁，美股在上周連續三個交易日漲勢，在周末過後反跌，市場恐慌指數更飆升16.45％。

美股9日四大指數漲跌情況分別為，道瓊指數下跌105.46點，或0.38％，以27909.60點作收；那斯達克指數終場下跌34.70點，或 0.40%，以8621.83點作收；標準普爾500指數下跌9.95點，或0.32％，以3135.96點作收；費城半導體指數則是下跌9.23點，或0.54％，收在1714.98點。

川普和白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在推特及媒體上一搭一唱，原先表示美中協議不急著簽署，若等到確定川普連任後，2020年底再來簽協議也不遲，甚至揚言「若條件不好，隨時準備退出。」兩人的不斷放話，與10月美中協議看似穩當進行的情形有所差別，使得美股近來更趨動盪。

周末過後，中國商務部週一（9日）向美方表達，希望盡早達到各方都滿意的談判結果；川普也在稍後向媒體表示，協議的進展順利。

距離15日的制裁已經不到一週的時間，美中協議屆時如果還沒簽訂，川普政府將對價值約1560億美元的中國輸美產品，採取加徵15％的關稅制裁，內容包括聖誕節裝飾品及玩具、衣物、學校用品，還有電腦、筆電及平板等3C產品。不過這對美國來說同樣是一大噩夢，因為聖誕節將近，許多禮物、裝飾品都是「中國製造」，關稅制裁的惡果終將轉嫁到美國消費者身上。