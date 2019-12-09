「民進黨已經墮落了」韓國瑜：選舉愈骯髒，執政一定愈貪污

▲韓國瑜認為，「選舉愈骯髒，執政一定愈貪污。」（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

記者柯沛辰／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日上政論節目批評，總統蔡英文打破總統電視辯論過去10多年傳統，獨厚有特定立場的三立電視台，現在的民進黨已經墮落，已經不是20年前那個清廉勤政愛鄉土的民進黨。

韓國瑜接受《少康戰情室》專訪時質疑，總統電視辯論10多年來都是公視在辦，為什麼蔡英文總統要打破這個傳統？「三立這段時間對我的報導，相信全台灣人民有目共睹，像我也覺得中天、TVBS、東森及公視都很好，為何蔡總統特別選三立？」

總統蔡英文早前回應，「我們沒有獨厚哪家媒體，也沒有排除特定媒體，問題在於說現在想要主辦辯論的媒體跟單位其實蠻多的，我也希望他們能自己做好整合，不管誰來辦，我們都會認真嚴肅地面對，畢竟這不是我第一次選總統了。」

主持人趙少康指出，蔡英文已經簽了三立，聽說宋楚瑜也簽了，他們可能會說「只有韓國瑜不簽，辦不成就是韓國瑜的事情」。對此，韓國瑜回應，既然如此，那就請他們兩個自己去三立辯，「我反對指獨厚一家特定媒體，我希望好幾家媒體一起來共襄盛舉，我覺得這比較公平，對廣大民眾『知』的權利來講也比較公平。」

主持人趙少康接著提問，國民黨台南市議員謝龍介賭2700份雞排，認為你一定會大贏90萬票，你們覺得自己會贏多少票？

韓國瑜回答，選舉其實就是我們盡其所能，「接下來我講完，黑韓產業鏈又要開始黑我了，我現在講話都要收斂一點，選舉跟洞房花燭夜是不同概念，洞房花燭夜不可能靠別人，但選舉一定要拜託大家，選舉就是盡可能把自己的理論、理想跟擔憂告訴民眾，請民眾來投一票。」

▲韓國瑜批評民進黨已經墮落，不是20年前那個民進黨。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

韓國瑜強調，他打選戰是很陽光的，「我認為選舉愈骯髒，執政一定愈貪污，選舉愈乾淨，執政一定愈清廉，這是百分之百的真理，選舉一旦用了抹黑、造謠，或著買票各種手段，選完千辛萬苦拿到政權，花了這麼多資源，一定會想要撈回來，但我跟張善政院長選舉都非常乾淨，我們都訴諸民眾，認同我們，就投給我一票，百分百是一個清廉的政府。」

趙少康提問，你一直批評民進黨政府吃香喝辣，有操守問題，你可以詳細說明嗎？

韓國瑜回答，其實不用他批評，民進黨前總統陳水扁、副總統呂秀蓮早就做出同樣評論，甚至連幫民進黨取名的林正杰也有一樣看法，「民進黨已經墮落了，20年前那個清廉勤政愛鄉土的民進黨已經愈來愈遠，現在民進黨愛金錢、愛權力、愛他自己，民進黨執政4年讓台灣變黑白，悶得不得了，如果台灣想變回彩色，民眾一定會把票投給張善政院長跟韓國瑜。」

趙少康再問，如果你覺得能贏蔡英文，主要關鍵是在哪裡？

韓國瑜表示，民進黨失去了民心，自己感覺不出來又硬拗，所以只能採取一連串不入流的方式來操縱選舉，「如果民進黨沒有失去民心，陳其邁怎麼會在高雄失敗？高雄下一場大雨5000個洞，這10個月我們執政後，整個都改變了。」

韓國瑜指出，他這一年在高雄做了很多事，像是高雄正式實施全台唯一的中英文雙語教育，有24所學校今年全力投入，第二是清了近3000公里的水溝，抑制住登革熱疫情，第三是農產品去年外銷2億元，今年衝到6億多元，成長快200%。

韓國瑜說，除了上述三個成果，他們第四是成立全台灣第二個青年局，編列3億預算，從銀行借貸7.5億元，預計民間再募20億，第五是觀光、住房率比去年同期成長21%，第六是新建案開工率比去年同期增長70％，最後是成立未婚媽媽的珍珠之家，「為什麼民進黨議員一直要唱衰我們？因為他不能看到國民黨執政成功。」

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